Le Real Madrid bat Barcelone et mène la Ligue »Prensaf Fútbol

Dimanche 01 mars 2020

Dans une nouvelle édition du classique, Madrid est devenu fort à domicile et a battu le Barça 2-0, qui comptait sur Arturo Vidal comme titre jusqu’en 70 ‘. Les buts de Vinicius Jr et Mariano Díaz ont permis aux «meringues» de s’imposer au Bernabéu, tout comme en 2014 ce fut la dernière fois.

Le Real Madrid règne en Espagne. Dans un jeu divertissant, les «merengues» ont réussi à l’emporter 2-0 contre Barcelone dans le classique, qui avait Arturo Vidal en entrée et jouant jusqu’à 70 ′ dans les Catalans. Dans un jeu dynamique et très vertigineux, la «Maison Blanche» il a de nouveau célébré près de quatre ans avant son rival.

Dans les premières minutes du match, le casting de Zinedine Zidane a été vu pour marquer les rythmes du match, ayant quelques opportunités de marquer aux pieds de Toni Kroos, qui n’a vu aucun résultat. Le Barça, dès la minute 20, a réussi à équilibrer les actions, avec un Jordi Alba participatif et un Messi qui peu à peu faisaient de la place entre la défense madrilène.

Le dernier quart d’heure a été vertigineux et rapide. Les équipes ont joué de zone en zone et le milieu de terrain était une zone de transit. C’est ainsi que Vinicius était sur le point d’ouvrir le score en 36 ′, mais son tir atteignit facilement les mains de Ter Stegen. Barcelone a réagi rapidement, avec une passe profonde de Busquets et un tir de Messi, que le gardien Courtois a réussi à renvoyer. Ils se sont donc reposés, le score étant nul.

La dynamique de la seconde moitié a reculé. Barcelone a commencé à attaquer, à travers les combinaisons entre Messi, De Jong et Griezmann, une société qui s’est diluée au fil des minutes. Après 55 ′, Madrid réussit à récupérer le ballon, et commença à attaquer constamment l’arc allemand de Ter Stegen.

Une série de photos d’Isco a permis à Ter Stegen de montrer ses qualités. Ce serait le prélude à ce qui allait arriver. Après que Arturo Vidal ait été remplacé par Martin Braithwaite (70 ’), Vinicius Jr a reçu un bon ballon de la gauche et défini contre le but du‘ culé ’. Son tir a été dévié par Piqué, déroutant Ter Stegen et devenant le premier but du match.

À partir de là, le jeu a de nouveau eu un niveau élevé de vertige, mais avec beaucoup moins d’options de buts clairs. Messi (74 ’) est entré directement dans la zone, mais entre Marcelo et Varane, ils ont réussi à couper une option de but très claire pour l’Argentin. Plusieurs jeux pour les deux équipes se sont avérés être effacés par les défenseurs.

Dans la 90 + 1 minute, Zidane a pris la décision de remplacer Karim Benzema, afin que Mariano Díaz entre à la place. Et il a suffi à l’Espagnol-Dominicain d’une minute sur le terrain pour pouvoir marquer le deuxième but du Real Madrid, après un grand jeu individuel à droite, il a défini entre bâton et gardien de but, donnant le match pour une fin.

Ce résultat a laissé les joueurs madrilènes à nouveau à la tête de la Ligue espagnole, obtenant 56 points, contre 55 de l’équipe catalane. À la prochaine date, le Real Madrid doit visiter le Betis, tandis que Barcelone doit recevoir la surprenante Real Sociedad au Camp Nou.