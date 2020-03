Le Real Madrid cible Fabian Ruiz suspend les pourparlers sur le contrat de Naples

Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol de 23 ans qui a été transféré du Real Betis à Napoli en 2018, a toujours été l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Le joueur puissant, athlétique et élégant a été un incontournable du milieu de terrain espagnol avec Luis Enrique et Robert Moreno. Ruiz peut être caractérisé comme un milieu de terrain au centre avec un puissant pied gauche.

Selon un reportage de Mundo Deportivo, basé à Barcelone, l’agent de Fabian Ruiz a révélé que son client avait suspendu les négociations avec Napoli. L’Espagnol devrait prendre une décision sur son avenir cet été, le Real Madrid et Barcelone étant fortement intéressés par ses services. La rumeur veut aussi que Liverpool s’intéresse au milieu de terrain.

Après avoir joué contre Fabian Ruiz en Ligue Europa, le milieu de terrain de Hoffenheim Samassekou a insisté sur la qualité du milieu de terrain de Naples: «Le joueur le plus difficile à affronter était Fabian Ruiz de Naples, même s’il n’est peut-être pas si bien connu.

«C’était incroyablement difficile de se défendre contre lui car il est extrêmement agile et n’a besoin que de deux touches.

«J’essaie parfois de montrer à mes amis pourquoi c’est si difficile à défendre. J’ai joué contre beaucoup de bonnes équipes et de bons joueurs, mais les gens vont beaucoup parler de Ruiz dans les prochaines années. ” il a dit à Goal et Spox.

Les transferts seront affectés par le virus Corona car les revenus des clubs ont chuté pendant cette pause sans football. Fabian Ruiz devrait coûter entre 80 et 100 millions d’euros, Madrid et Barcelone continueront-ils à payer avec un prix aussi élevé? Si les pourparlers sur le contrat sont suspendus et que le milieu de terrain pousse à un mouvement, il pourrait y avoir une chance de voir son prix baisser à une évaluation plus favorable.