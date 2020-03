Le Real Madrid combat le coronavirus avec l’auto-quarantaine

Il est déraisonnable de décrire. Il y a 11 jours, le Madridismo louait avec euphorie une victoire à domicile du Clásico. Il restait encore de nombreuses semaines avec deux titres à gagner. Soudain, cette réalité est devenue une histoire ancienne et insignifiante. Notre monde tournant autour du Real Madrid s’est arrêté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette situation insondable a commencé le 3 mars. L’équipe de basket-ball du Real Madrid s’est rendue à Milan pour jouer à Olimpia Milano dans un match en Euroligue. Étant donné que le nombre de cas confirmés en Italie était de 322 avant mars, le match devait se jouer à huis clos. Le Real Madrid a remporté le match 73-78. Le capitaine de l’équipe, Felipe Reyes, a ensuite tweeté: «Je ne me souviens pas avoir joué dans un stade vide. C’était une sensation rare. Mais nous remportons une victoire fondamentale en Euroligue. Nous allons de l’avant! » Neuf jours plus tard, son coéquipier Trey Tompkins a été testé positif pour le coronavirus. L’avalanche allait seulement se développer.

De retour à Madrid, les cas confirmés ont connu une croissance exponentielle. Il a commencé avec seulement deux cas le 27 février. Il est ensuite passé à 174 le 7 mars. À ce jour, il est devenu 1 388!

Chaque briefing quotidien donné par le ministère espagnol de la Santé sonnait comme si un record battu était en cours de lecture. L’instruction répétitive consistait à se laver soigneusement les mains et à se couvrir la bouche pendant la toux était suffisante pour minimiser la transmission. Alors que la situation montait en flèche au niveau national et international, les principaux organes directeurs du sport ont fait tomber les gantelets.

Mardi dernier, la Liga a annoncé que les deux prochains matchs à domicile (contre Eibar le 13 mars et contre Valence le 21 mars) devaient se jouer à huis clos. Le Real Madrid devait jouer devant des sièges bleus vides au Santiago Bernabéu. Comme si cela ne suffisait pas à traiter, la Liga a annoncé aujourd’hui que les deux prochains tours sont suspendus indéfiniment. Pas de période de football.

Plus tôt cette semaine, le Club a annoncé des mesures pour se protéger contre l’épidémie de coronavirus. Selon Tomás Roncero de Diario AS, tous les événements précédemment programmés entre le Club, ses officiels Peñas et la Fondation sont suspendus indéfiniment. Le Corazón Classic Match, une exposition caritative entre les légendes du Real Madrid et de Porto prévue le 29 mars, est reporté jusqu’à nouvel ordre. De plus, les premières équipes de basket-ball et de football ont été mises en quarantaine. Le compteur de peur est à son plus haut niveau.

Cette auto-mise en quarantaine par le Real Madrid s’appliquait également à tout le monde à l’intérieur des bureaux de Valdebebas. Ces employés du Club travaillent désormais à distance depuis leur domicile. Tous les anciens joueurs vétérans du Club qui prévoyaient d’assister aux prochains événements sanctionnés par Peña ont l’ordre du Club de ne pas voyager. Ces Peñas, qui avaient leurs fêtes d’anniversaire prévues dans les prochaines semaines, les ont reportées jusqu’à ce que cette crise actuelle de sécurité sanitaire se calme.

Nous assistons à un arrêt complet sous nos yeux. Ne soyez pas surpris si des mesures plus drastiques de l’UEFA et de la FIFA sont annoncées après la publication de cet article. Cette crise est si fluide qu’il est presque impossible de suivre. Il est vraiment choquant de voir à quelle vitesse nos évasions de la vie peuvent être stoppées. Le coronavirus a officiellement fait sa dernière victime: cette saison de football européenne.

Mon cœur va à tous les Madridistas internationaux qui prévoyaient de voyager pour assister aux prochains jeux et visiter le Santiago Bernabéu. Cette situation horrible est absolument sans précédent. Le rêve de voir les rois d’Europe et de visiter le stade le plus prestigieux du monde a été brisé.

Cependant, nous devons nous souvenir de notre bien-être et celui de nos voisins doit être prioritaire. Il peut sembler qu’il n’y a pas de fin en vue immédiate, mais la vie se normalisera avec le temps. D’ici là, faites attention et restez informé de tout le monde. Puisse la guérison complète arriver à toutes les personnes infectées. Notre passe-temps et notre mode de vie préférés reviendront bientôt.

Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)