Le Real Madrid en difficulté sans Carvajal ou Mendy

La sortie de la Copa del Rey du Real Madrid en quart de finale contre la Real Sociedad était une pilule difficile à avaler, comme l’a admis l’entraîneur Zinedine Zidane lors de la conférence de presse d’après-match. Los Blancos a marqué trois buts et cela aurait dû être plus que suffisant pour décrocher leur présence en demi-finale, mais la ligne défensive – et Areola – ont échappé tout le match et ont concédé quatre buts en seulement 69 minutes.

Nacho et Marcelo en particulier ont terminé une performance lamentable. S’il est vrai qu’ils ont tous les deux réussi à marquer, les combats défensifs du Real Madrid sont venus principalement à travers leurs flancs. Zidane a décidé de reposer Carvajal et Mendy – qui sont devenus des partants incontestés ces derniers temps – et cette décision a fini par coûter cher à son équipe. Los Blancos pourrait tout simplement ne pas avoir de sauvegarde fiable pour ses deux arrières partants et ils auront des ennuis si Carvajal ou Mendy perdent un match en raison d’une blessure ou d’une suspension.

Madrid a fini par envoyer Odriozola en prêt au Bayern Munich cet hiver et maintenant Zidane et le reste du personnel d’entraîneurs croiseront les doigts pour que Carvajal soit disponible pour le reste de la saison, peu importe à quel point Odriozola était pauvre quand on lui en donnait l’occasion .

En fait, Zidane devrait considérer Militao comme la principale sauvegarde de Carvajal lorsque Ramos et Varane sont disponibles. Nacho s’est avéré être un énorme handicap sur le flanc droit et il n’a plus la vitesse nécessaire pour suivre la plupart des ailiers.

D’un autre côté, Marcelo n’a jamais été un défenseur discipliné, mais les capacités défensives de Casemiro et Ramos ont compensé son manque de positionnement et de conscience. Casemiro n’était pas sur le terrain hier et le côté gauche de Marcelo sur la ligne défensive du Real était essentiellement une autoroute pour la Real Sociedad.

Ferland Mendy a été brillant cette saison, bien que la plupart des fans et des analystes souhaitent toujours qu’il produise de manière offensive. Il n’est tout simplement pas ce genre de joueur, mais Madrid a trouvé de bons résultats grâce à une stabilité défensive, ce qui oblige Mendy à être sur le terrain.

Ne vous y trompez pas: toute l’équipe à l’exception de Vinicius Jr mérite la faute de cette perte. Cependant, il est désormais évident que les arrières partants du Real Madrid, Carvajal et Mendy, sont les deux joueurs qui n’ont pas de remplaçant fiable dans l’équipe actuelle.

La situation va changer dès le retour d’Achraf Hakimi dans l’équipe. Ce n’est pas un joueur défensif, mais sa polyvalence et sa vitesse lui permettront de jouer dans les deux ailes en cas de besoin, donc le Real Madrid fera sûrement de son mieux pour trouver Achraf les minutes qu’il veut afin qu’ils puissent le garder.