Ligue d’Espagne



Le Real Madrid est champion d’Espagne! Frappé à Leganés et pour célébrer





Christian Felipe Amezquita Ortiz





23 mars 2020 à 00h33

Marco Asensio a été le protagoniste du premier championnat de la FIFA en championnat espagnol.

Ce dimanche, le Real Madrid a de nouveau été couronné. Sous le commandement de Marcos Asensio, l’équipe Merengue a remporté le premier tournoi de la FIFA dans la Ligue Snatander après avoir battu Leganés 4-2 lors de la grande finale.

Le tournoi organisé par le narrateur Ibai Llanos a été retransmis en direct depuis la plateforme Twitch et a récolté un total de 142 000 euros, de l’argent qui ira à l’UNICEF et à sa lutte contre le coronavirus dans le monde.

Asensio a dû parcourir un long chemin vers le titre. Au deuxième tour, il a affronté Grenade, dirigé par José Antonio Martínez, et lui a envoyé un 2-0. En quarts, c’était contre Villarreal de Morlanes et il a été battu 5-1. En demi-finale, il a humilié Expósito (Eibar) 7-0. Dans la grande finale, ils ont gagné 4-2 et remporté le championnat.

Au-delà des résultats et du tournoi en tant que tel, l’objectif de donner une grande aide financière dans la lutte contre covid-19 a été atteint et les jeunes, les plus gros consommateurs de ce type de contenu, ont été chargés de rester chez eux. .

“Ce fut un tournoi spectaculaire, à tous points de vue”, a déclaré le footballeur espagnol.