“Le Real Madrid est intéressé, nous verrons l’été”

S’il y a une chose que l’urgence du coronavirus n’a pas pu arrêter, c’est le marché des transferts. Parmi les équipes les plus actives de ce point de vue, on trouve le Naples, dont ds Guintoli il travaille à livrer une équipe à Gattuso qui se pardonnera pour la saison désastreuse jouée jusqu’à présent. Les Napolitains devront également être bons pour repousser les assauts qui viendront sans aucun doute pour le sien meilleur joueur. Parmi ceux-ci, l’un des plus demandés est l’espagnol Fabian Ruiz, comme l’a également rapporté SportMediaset.

“Plusieurs clubs s’intéressent à lui”

L’agent du milieu de terrain, Alvaro Torres, a déclaré à Canal Sur Radio que plusieurs clubs demanderaient des informations à son client. “Nous avons informé Napoli de l’intérêt de Real Madrid pour Fabien mais pour le moment il se concentre uniquement sur son équipe “.

Des mots, ces derniers, qui alarment certainement les Napolitains car lorsqu’une équipe aussi importante appelle, il est difficile de refuser. D’autre part, le peuple de Madrid devra faire face à De Laurentiis, parmi les meilleurs à prétendre au dernier centime lorsqu’il s’agit de vendre ses meilleures pièces.