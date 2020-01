Le Real Madrid est sur les traces de Donnarumma

L’archer met fin à son contrat avec l’AC Milan le 1er janvier 2021.

Avec seulement 20 ans et quatre saisons jouées dans la catégorie supérieure, Gianluigi Donnarumma est l’un des grands projets d’avenir du football mondial, accumulant 184 matchs sous les trois clubs rossoneri et étant déjà un habitué de l’équipe nationale italienne. “Gigi” est suivi de près par plusieurs des grands clubs européens, mais qui semble être le plus intéressé à rester avec lui est le Real Madrid.

Florentino Pérez a l’idée de créer un nouveau Real Madrid et pour cette raison, il s’est récemment concentré sur l’acquisition de ceux qui sont appelés à être les futures stars du sport, tels que: Vinicius Jr, Rodrygo, Reinier, etc. Donnarumma reçoit actuellement un salaire de six millions d’euros net par saison, bien que le Real Madrid lui offrira sûrement plus d’argent pour tenter de le conquérir. Si l’AC Milan veut continuer à avoir le gardien de but du futur, il doit se dépêcher de protéger son séjour avec un nouveau contrat juteux.

Pourquoi parlez-vous autant du marché 2021? Eh bien … ces gars finissent leur contrat:

🇦🇷Messi-Kun-Di María-Higuaín

🇺🇾Suárez

🇫🇷Pogba

🇬🇦Aubameyang

AnéSané-Müller-Draxler-Özil-Neuer

🇮🇹Donnarumma

🇦🇹Alaba

🇪🇸Thiago-Ramos

🇳🇱Depay-Wijnaldum

🇨🇴James

IdalVidal

🇭🇷Rakitique

