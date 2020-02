Le Real Madrid et Barcelone définissent le leader de la Ligue »Pressfootball

Vendredi 28 février 2020

Le groupe d’Arturo Vidal visitera le Santiago Bernabéu dans une nouvelle édition du derby le plus attendu au monde. Si les «meringues» l’emportent, elles reprendront la tête de la première division espagnole. Une victoire «culé» portera la distance à cinq points. Vérifiez les options de paris.

Ce dimanche (03/01) le Real Madrid et Barcelone par Arturo Vidal animera le classique numéro 180 joué en Ligue. Avec 72 victoires pour chacun et 35 nuls, ils chercheront à briser cette incroyable parité au Santiago Bernabéu, dans un engagement valable pour la 26e journée du concours espagnol. Une victoire pour tout le monde sera vitale pour le reste de la saison et c’est pourquoi Polla en fait le seul match Xperto.

Un triomphe de la «maison blanche» accordera 1,80 à ceux qui parient sur la direction de Zinedine Zidane. Un match nul dans le classique augmente considérablement le montant à 2,85, tandis qu’une victoire pour Barcelone paiera 2,50. Pariez en ligne sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

-Le leadership est joué

Qui gagnera dans ce classique 180 sera mieux face à la fin de la saison. Barcelone est le leader momentané avec 55 unités, tandis que le Real Madrid est sur ses talons avec 53. En cas de triomphe de l’équipe Arturo Vidal, il prendra cinq points sans affrontements entre eux.

-Performance irrégulière de Madrid

Le casting mené par Zidane provient de deux défaites consécutives si l’on ajoute le match qu’ils ont perdu contre Manchester City pour la Ligue des champions. En Ligue, il n’a ajouté qu’une seule unité des six derniers en jeu, tandis que l’équipe «culé» vient d’une séquence de quatre victoires consécutives, laissant de côté la dernière égalité contre Napoli.

-Basse sensible pour les deux

Dans la capitale espagnole, ils continuent de déplorer le nouveau préjudice subi par Eden Hazard, qui n’a pas pu se consolider dans le club «merengue». De plus, Zidane ne pourra pas compter sur Mariano ou Marco Asensio. De l’autre côté, Barcelone visitera le Bernabéu sans Jordi Alba, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé et sans son buteur, Luis Suárez.