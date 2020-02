Le Real Madrid et Barcelone pourraient rester en dehors de l’Assemblée RFEF

Une fois La RFEF a renoncé aux cinq membres nés à l’Assemblée Générale afin d’obtenir l’avance électoraleMaintenant La grande question est de savoir si les deux grands seront ou non la nouvelle Assemblée Générale du RFEFQui choisira le président de la Fédération espagnole de football pour les quatre prochaines années.

28/02/2020 à 13:29

CET

Ces cinq membres nés des 19 initialement proposés en juin par la Fédération espagnole de football, et comme nous l’avons exposé dans ce journal, lou formé les trois clubs de football qui ne sont jamais descendus en deuxième division (Real Madrid, Barcelone et Athletic Club de Bilbao) En plus de l’entraîneur et du joueur de beach soccer.

Une fois que les trois clubs ne peuvent pas faire partie de ce groupe restreint, faute de quoi l’avance électorale ne serait pas réalisable, La grande question est désormais de savoir s’ils feront partie de la future Assemblée Générale du RFEF au sein des équipes professionnelles.

Tel qu’établi par le Règlement électoral fédéral, l’art.sur vingt clubs professionnels de la Liga qui font actuellement partie des 139 membres de l’Assemblée. Onze sont des clubs de première division et les neuf autres sont deuxièmes. Les clubs qui sortent des élections qui font tout le football professionnel.

Et voici la clé pour douter que les deux puissent être au sein de la représentation des clubs de la compétition continentale.

L’explication de ces doutes réside dans le positionnement que les deux clubs ont adopté en faveur de la Fédération espagnole de football. Quelque chose qui a été mis en évidence dans le conflit qui a surgi à la suite de la date du départ du classique au Santiago Bernabéu et cela se voit également dans les votes qui se font dans les différentes assemblées de football professionnel.

L’intention de ces vingt clubs est de la Ligue de défendre les intérêts du football professionnel clairement contraire à la gestion de Luis Rubiales. Quelque chose qui est clairement mis en évidence dans les déclarations du président de l’employeur Javier Tebas. N’oublions pas qu’en ce moment, deux procédures judiciaires sont ouvertes entre les deux agences. L’un a à voir avec le match de Miami et le refus de la RFEF d’être tenu et le second les matchs de lundi.

Cela ne devrait donc pas nous surprendre, Quand vient le temps de choisir les clubs qui représentent le football professionnel à l’Assemblée fédérative, parmi les onze premiers élus ne sont ni des deux grands, ni du Club athlétique de Bilbao. En fait, dans la composition actuelle de l’Assemblée, seule Barcelone est la seule des trois qui en fait partie, restant à la fois l’entité blanche et le groupe basque.