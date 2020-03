Le Real Madrid fait un «don important» pour des fournitures médicales supplémentaires contre le coronavirus

Le Real Madrid a fait un “don important” à la Comunidad de Madrid afin d’acheter des fournitures médicales supplémentaires pour arrêter l’épidémie de coronavirus dans la région, a annoncé aujourd’hui la présidente Isabel Diaz Ayuso sur Twitter.

Gracias al @realmadrid por su importantísima aportación para hacer frente al coronavirus y ayudarnos a salvar vidas.

Il cerrado con su présidente Florentino Pérez una gran donación en materia sanitaria.

– Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 24 mars 2020

«Merci au Real Madrid pour son grand don pour aider à arrêter le coronavirus et nous aider à sauver des vies. Leur président Florentino Perez et moi avons terminé un don important de fournitures médicales », a tweeté Diaz Ayuso sur son compte personnel.

La Comunidad de Madrid a besoin d’autant d’aide que possible, car c’est la région d’Espagne avec la plupart des cas de coronavirus.

La ville de Madrid lutte depuis un certain temps et il semble que cette semaine pourrait être la pire, comme l’a déclaré le secrétaire à la Santé Salvador Illa lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Les joueurs du Real Madrid et tous les membres du club sont actuellement en quarantaine. La Liga et la Ligue des champions ont reporté leurs matchs et il semble qu’il n’y aura pas de football pour Madrid en avril.