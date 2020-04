Le Real Madrid gardera confiance avec Luka Jovic

Malgré les gros titres suggérant que le Real Madrid est intéressé par un autre “numéro 9”, un rapport de la publication espagnole AS indique que le Serbe sera compté pour la saison prochaine.

Une citation concernant Jovic d’un contact du club était la suivante: «Il est à l’âge parfait pour grandir en tant que footballeur et en tant que personne. Il a signé un contrat jusqu’en 2025 et nous comptons sur lui. La première année n’est pas facile en raison de son adaptation à un nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture. Nous connaissons son véritable potentiel », a déclaré la source.

À l’Eintracht Frankfurt la saison dernière, Luka Jovic était la jeune sensation tentant toute l’Europe pour sa signature. En 48 matches au cours de la saison 2018/2019, le Serbe a marqué 27 buts et contribué avec 7 passes décisives. Parmi ces buts, il y avait une puce habile contre l’Inter Milan, un attaquant clinique pour la première fois contre Chelsea, et cinq buts en un match contre Fortuna Dusseldorf.

Pour le Real Madrid, les opportunités ont été difficiles à saisir – en 24 matches, il n’a eu que la chance d’accumuler 770 minutes. Pendant ce temps, le Serbe a marqué 2 buts et fourni 2 passes décisives. Sa confiance a pris un coup et les chiffres ainsi que la performance globale sont loin du joueur vu à Francfort la saison dernière. Malgré une saison décevante, le Real Madrid continuera de faire confiance au Serbe et lui accordera la patience nécessaire pour réussir en tant que jeune attaquant du plus grand club du monde.