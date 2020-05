Le Real Madrid gèle toutes les activités de transfert pour la prochaine fenêtre

Oubliez Pogba, Camavinga, Haaland ou Mbappe – selon un rapport d’ABC Deportes, le Real Madrid gèlera toutes les activités de transfert pour la saison 2020-2021. Les transferts majeurs ne peuvent pas se réaliser quand il y a une telle réduction significative du revenu global. Le Real Madrid devrait perdre jusqu’à 25% de ses revenus annuels en raison de l’impact de COVID19 et de l’incapacité de générer des revenus des ventes le jour du match, de la tournée de Bernabeu et de la boutique de Bernabeu.

Dans des circonstances économiques aussi difficiles, rien ne justifie une signature majeure pour remplir le Bernabeu, alors que le Santiago Bernabeu ne peut être légalement rempli. Le Real Madrid dépendra fortement des revenus des droits de télévision. Si la Liga est finalement annulée sans le paiement des revenus de la télévision, l’impact pourrait être encore plus dramatique. Selon ABC, les seuls nouveaux ajouts à l’équipe du Real Madrid pour la saison 2020-2021 seront Odegaard, Achraf et Lunin.

Javier Tebas, le président de la Ligue, a confirmé l’impact des stades vides, en particulier pour les grands clubs comme le Real Madrid, Barcelone et l’Atletic Madrid: «Les grands clubs sont ceux qui souffrent le plus lorsque la porte est fermée car ils perdra un pourcentage élevé de leurs revenus, entre 20 et 30%, selon les cas. »

Irene Lozano, présidente du Consejo Superior de Deportes, a déclaré que le football espagnol doit planifier son avenir avec l’idée de jouer “à huis clos jusqu’en 2021”.

L’autre problème de Madrid est qu’aucun joueur ne veut partir ou qu’aucun club n’est prêt à payer pour les joueurs qui seraient prêts à partir comme James Rodriguez ou Gareth Bale. Pour rappeler Odegaard et Achraf, au moins deux joueurs devraient partir. La situation économique difficile de tous les clubs de football dans le monde signifie que «personne ne veut quitter le Real Madrid et personne ne veut payer des frais de transfert ou des salaires au niveau du Real Madrid pour les nouvelles recrues.