Le Real Madrid inscrit Marco Asensio pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le Real Madrid a inscrit l’attaquant Marco Asensio pour les huitièmes de finale de l’édition 2019-2020 de la Ligue des champions. Los Blancos a soumis une nouvelle liste d’effectifs et a remplacé Alvaro Odriozola par Asensio, qui se remet toujours de la blessure au LCA qu’il a contractée lors de l’étape de pré-saison aux États-Unis. Cependant, Asensio ne pourra pas jouer contre Manchester City en huitièmes de finale.

Cela fait six mois qu’Asensio a déchiré son ACL et il semble que l’ailier pourrait faire son retour dans l’équipe en mars, bien qu’il aurait besoin de plus de temps jusqu’à ce qu’il puisse réellement jouer pour l’équipe dans un match de compétition, étant donné qu’il aura pour améliorer son conditionnement et terminer sa rééducation.

Asensio aurait certainement un impact sur l’équipe actuelle du Real Madrid, étant donné qu’il pouvait jouer sur l’aile droite. Pourtant, il sera difficile pour l’entraîneur Zinedine Zidane de lui trouver les minutes dont il a besoin pour améliorer sa forme physique et sa confiance pendant la période cruciale de la saison, il est donc peu probable qu’Asensio joue réellement des minutes pertinentes en Ligue des champions cette campagne.