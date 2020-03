Le Real Madrid jouera les deux prochains matchs à domicile à huis clos au milieu d’une épidémie de coronavirus

Les autorités sanitaires espagnoles ont décidé que les deux prochains week-ends de la Liga et de la division Segunda se joueraient à huis clos pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus, à partir de ce vendredi lorsque le Real Madrid affrontera Eibar au Santiago Bernabeu. Cela affectera également le match à domicile du Real Madrid contre Valence, qui se jouera le samedi 21 mars, juste après que Los Blancos affrontera Manchester City lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Conformément aux informations du Conseil supérieur des sports (CSD), les matchs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank se joueront à huis clos, à partir d’aujourd’hui (10 mars) et pendant au moins les deux prochains.

La Liga continuera d’être en contact permanent avec le ministère de la Santé et le CSD pour suivre ses recommandations et / ou décisions, en donnant la priorité à la santé des supporters, des joueurs, des employés de club, des journalistes, etc., en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Depuis plusieurs semaines, la Liga travaille sur des plans alternatifs en coordination avec l’UEFA au cas où les autorités sanitaires décideraient de suspendre un match, créant un plan pour jouer ces matchs.

Source: La Liga

Cette décision signifie qu’une poignée de matchs intéressants comme le Derby de Séville entre Séville et Betis et le Derby de Valence entre Valence et Levante se joueront à huis clos.

L’Espagne est désormais le deuxième pays d’Europe avec le plus de personnes infectées par le coronavirus. En Italie, la Serie A a été annulée jusqu’au 3 avril, ce qui signifie qu’une suspension potentielle de la Liga n’est pas entièrement exclue en fonction de l’évolution de la crise des coronavirus en Espagne au cours des deux prochaines semaines.