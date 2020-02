Le Real Madrid laisse échapper trois points contre un Celtic dans le besoin »Pressfootball

Dimanche 16 février 2020

Ceux menés par Zinedine Zidane n’ont pas réussi à récolter leur sixième victoire consécutive et ont fini par égaler 2-2 lors de la finale contre le casting de Vigo. Dans les «merengues», a souligné le retour d’Eden Hazard, qui a provoqué une pénalité pour le deuxième but de Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid a cherché à égaler sa sixième victoire consécutive contre l’une des colistas de la Ligue, Celta de Vigo. Cependant, il a fini par égaler 2-2 au cours de la finale et a laissé échapper les trois points de ce match valables pour la 24e journée du concours espagnol, où les dirigeants ne marchent que pour un point d’avantage sur leur rival de Barcelone.

Dans les premières minutes du match, les reng merengues sont sortis s’installer en champ rival grâce à une pression élevée et intense. Cependant, Iago Aspas a généré une contre-attaque mortelle et a permis au Russe Fiódor Smolov (7 ′), qui a défini sans problème le poteau gauche du but défendu par Thibaut Courtois.

Le déroulement du premier semestre s’est déroulé selon la même logique. Le Real Madrid a poussé avec tout en quête d’égalité, mais n’a pas pu briser le verrou défensif imposé par Oscar Garcia et sa lignée de cinq défenseurs. Federico Valverde et Dani Carvajal ont été les plus insistants à l’endroit, bien qu’ils n’aient pas réussi à créer des opportunités concrètes de marquer.

La deuxième étape a commencé avec un but annulé Sergio Ramos pour une position avancée. À 52 ′, Toni Kroos a atteint la zone rivale pour relier un centre affleurant de Marcelo et a marqué le lien de transition. Quelques minutes plus tard, Eden Hazard, qui ne portait pas de blanc il y a 82 jours, a montré son talent et a provoqué une pénalité en faveur qui a été convertie par Ramos (65 ′).

À la surprise de tous les fans de merengues, Denis Suarez a vu Santi Mina entrer au milieu et il a signé les planches à la minute 85 après avoir battu l’excellent gardien belge.

Avec ce résultat, les dirigeants de Zidane étaient à nouveau seuls leaders, mais maintenant à un point à Barcelone. Celta a réussi à quitter la zone de relégation en grimpant au 17e emplacement avec 21 unités.

