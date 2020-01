Le Real Madrid met fin à la période de prêt de Jorge de Frutos à Valladolid et l’envoie à Rayo Vallecano

C’était d’abord Andriy Lunin, et maintenant c’est Jorge de Frutos qui quitte le Real Valldolid plus tôt que prévu.

Aucun des joueurs envoyés à Valladolid en prêt cette saison – Lunin, de Frutos et Javi Sanchez – n’a joué de minutes significatives. Lunin était un remplaçant de Jordi Masip dans les filets, et Javi Sanchez a été blessé pour des morceaux de la saison (mais ne joue pas quand il est en bonne santé non plus). De Frutos était le moins convoité du peloton, il est donc peut-être ironique qu’il soit le seul des trois à avoir reçu quelques minutes en Liga.

Néanmoins, de Frutos va maintenant à Rayo Vallecano pour le reste de la saison pour rejoindre l’équipe de Paco Jemez en prêt.

Cela laisse deux joueurs qui sont toujours en prêt cette saison, qui peuvent toujours déménager dans un autre club: Jesus Vallejo et Javi Sanchez. L’entraîneur des Wolves, Nuno Espírito Santo, a déjà admis publiquement que la durée du prêt de Vallejo n’avait tout simplement pas fonctionné; et Javi Sanchez est trop beau pour être sur le banc pendant toute une saison. Il devrait être intéressant de voir ce que le club décide avec ces deux-là d’ici la fin de la fenêtre de transfert.