Le Real Madrid n’est-il pas vraiment meilleur que Chelsea?

Ce n’était pas un génie de Pep

J’avais le sentiment que les médias iraient un peu trop loin avec la bonne victoire de City hier soir. Henry Winter remporte la médaille d’or pour son point chaud, à savoir que le résultat «prouve le génie de Pep» et jubile comment City «l’a collé à l’UEFA».

Je peux imaginer des villages de toute la longueur et de toute l’Europe qui se réjouissent alors que le coup de sifflet final retentit et que des vieillards affluent dans la rue comme une scène de Fever Pitch hurlant «ils l’ont fait! Man City l’a collé à l’UEFA !! Avec leurs règles et règlements inutiles !! Merci Pep de l’avoir collé à l’homme! »

Matt Stead l’appelle le meilleur résultat de Guardiola en Europe depuis une décennie. Ce n’est pas le cas.

Mettons la nuit dernière dans son contexte. City a battu la pire équipe du Real Madrid en plus de 20 ans. L’an dernier, à cette époque, Madrid avait été battu 4-1 au Bernabeu par l’Ajax. Ils se sont encore détériorés depuis lors. Le mois dernier, ils ont perdu 4-3 à domicile contre la Real Sociedad, ont fait match nul 2-2 à domicile contre Celta Vigo et perdu 1-0 à l’extérieur contre Levante. C’est une équipe moyenne du Real Madrid. Ils ont eu du mal à obtenir un résultat à domicile contre Bruge en novembre avec un nul 2-2.

La nuit dernière n’a pas été la victoire la plus célèbre de l’histoire de City orchestrée par le génie de Pep. C’était un résultat décent à l’extérieur contre une équipe qui aurait du mal à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League.

Hier soir, cela n’a pas prouvé que City peut gagner la Ligue des champions. Cela prouve seulement que Madrid ne peut pas. Les questions demeurent pour City. Et pour Guardiola. Si quoi que ce soit, les chances de City de gagner le CL sont plus faibles maintenant que Laporte est probablement absent pour la saison. Comme Alan Hansen l’a dit judicieusement: “Vous ne gagnez pas de Ligue des champions avec Otamendis.” Et il a raison.

Personnellement, je pense que le Bayern Munich ou le vainqueur de la rencontre de l’Atletico de Liverpool remporte la Ligue des champions. Guardiola et City se retireront dès qu’ils rencontreront une tenue à moitié décente.

Duncan Macintosh

Pep vient de garer un bus

Pep a finalement réalisé, dix ans trop tard, que l’époque où Messi l’emportait aux titres de la Ligue des champions était révolue. Qu’un bus stationné et quelques plongées effrontées puissent atteindre, bien que beaucoup moins esthétiquement, les mêmes fins.

Si cela ressemble à une critique d’une telle tactique, ce n’est pas censé le faire. C’était une performance à l’extérieur savamment gérée contre une équipe qui a réussi à se frayer un chemin vers les titres européens. La seule chose étrange est qu’il a fallu autant de temps au plus grand manager de sa génération pour comprendre comment le faire.

Chris, MUFC

Jolies choses

Quand vous vous entendez depuis des années et que c’est une nuit d’hiver froide, rien ne réchauffe plus les coques de votre cœur que un carton rouge de Sergio Ramos.

Tim Royall GFC

Joueur que vous n’avez jamais «eu»?

Stephen Cooper demande quel joueur vous n’évaluez pas malgré que tous les autres disent à quel point ils sont bons (ou des mots à cet effet). Pour moi, c’est Edinson Cavani, j’ai vu ses temps forts sur YouTube et il y a des finitions fantastiques et ses statistiques sont excellentes, donc je sais que je me trompe, mais chaque fois que je le vois jouer 90 minutes, il y a des moments choquants et plus souvent qu’autrement, un gardien manquait. J’apprécie l’argument «il faut être bon pour entrer dans les positions» mais je ne peux pas le réchauffer du tout et à 33 reprises lui manquer (je sais, il sera dévasté).

Avant, c’était Zlatan, mais il m’a finalement séduit.

D’un autre côté, qui aimez-vous vraiment mais tout le monde dit qu’ils sont des conneries? Le mien Bruno Cheyrou, joueur de qualité, mauvais endroit, mauvais moment.

Howard (vous vous trompez tellement à propos de Messi, Stephen) Jones

Où jouerait David Beckham en 2020?

Je regardais Jamie Carragher et Roy Keane choisir un combiné 11 de l’équipe gagnante triple de Man Utds et de l’équipe actuelle de Liverpool. Keane a opté pour un 4-4-2 et Carragher pour le 4-3-3 plus moderne que tout le monde semble jouer. Un point qu’il a soulevé pour moi était de savoir où David Beckham jouerait-il s’il jouait en 2020? Le rôle de milieu de terrain du côté droit n’est plus dans 90% des équipes, alors comment serait-il adapté? Je ne pense pas qu’il soit le type de joueur à pousser et à jouer comme un ailier aller-retour comme Giggs l’aurait été. Sa livraison depuis l’extérieur (et souvent depuis les profondeurs) était incroyable. Il serait dommage de sacrifier cela en le jouant plus centralement en trois. Ou serait-il joué comme arrière droit? Cela semblerait encore une honte, mais je suppose que TAA a déchiré le livre de règles sur les arrières cette saison. Le rôle était si parfait pour les becks que toute autre position ressemblerait à une cheville ronde dans un trou carré. Réponses sur une carte postale.

Jim, Bolton

Commentaire étranger le choix éclairé

En réponse à Steve, question de Los Angeles sur les commentateurs, J’ai trouvé que la clé d’un commentaire agréable est de trouver un flux dans une langue que je ne comprends pas. Vous avez toujours une idée du flux et du reflux du jeu à travers l’intonation, les noms des joueurs sont les mêmes, mais toutes les anecdotes, statistiques et autres contenus en conserve vont juste vous passer. La même chose s’applique à l’analyse à mi-temps: tous les incidents clés sont à nouveau affichés, de sorte que vous pouvez simplement vous faire votre propre opinion plutôt que d’écouter les gaufres que les experts proposent. Prendre plaisir!

Daniel (штрафной удар!)

Défendre Tyler

En réponse à Steve, la tirade sauvage de Los Angeles contre le saint patron de “ Et c’est en direct! ” Martin Tyler, je voudrais juste souligner quelques choses pour défendre un homme qui est sans doute toujours le meilleur qui travaille dans sa profession aujourd’hui .

Premièrement, en tant que principal commentateur, le travail de Tyler consiste à fournir un compte rendu «play by play» de ce qui se passe, avec des informations, des faits et des statistiques pertinents sur la couleur. Il s’en remettra au co-commentateur / expert / analyste avec lequel il travaille, presque universellement un ancien professionnel, pour un aperçu détaillé des formations et des tactiques.

Deuxièmement, Tyler a lui-même eu une carrière décente dans le football amateur et, pendant presque toute sa carrière dans les médias, a également travaillé comme entraîneur dans les niveaux semi-professionnels de la pyramide anglaise. J’imagine qu’il serait extrêmement lettré en matière de stratégie du football – si son rôle de commentateur l’exigeait.

Troisièmement, son instinct de passer des insignifiances prosaïques et sinueuses d’un match à un rugissement guttoral à peine contenu à des moments de drame intense ne se sent jamais forcé et correspond parfaitement à la façon dont un spectateur investi se sent lorsque son équipe est en action. Évidemment, c’est une opinion personnelle, mais Martin Tyler est inégalé dans la transmission d’une partie de cette énergie électrique brute que vous ressentez uniquement si le match se déroule devant vous.

“AguEROOOOOOOOOOOOO !!!!

Je te jure, tu ne reverras plus jamais rien de semblable !! “

Contrairement à certains autres, il ne déborde pas sur le hard-hypisme hyper-excité et sur-compensé “ici où je vais dire ma ligne”.

Quiconque travaille pour un grand diffuseur en tant que commentateur pièce par pièce a incroyablement de mal à se rendre là où il est. Ils détiennent très probablement des qualifications en journalisme ou en reportage et ont commencé en tant que reporters de match travaillant des modes de travail étranges à des jeux peu glamour pour une bouchée de pain. À partir de là, ils auraient pu faire une pause à la radio ou à la télévision locale, ou dans l’équipe des médias internes d’un club et faire assez pour impressionner un diffuseur de haut rang.

Maintenant, rien de tout cela ne veut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’occasions où je voudrais en effet profiter d’une option pour couper l’équipe de commentateurs choisie par les diffuseurs, BT Sport au Royaume-Uni étant particulièrement coupable d’avoir soumis le public à des experts de valeur douteuse. (Équipe de trois personnes composée de Robbie Savage et Martin Keown, dirigée par quelqu’un de Darren Fletcher?)

Mais si vous venez au King, Steve, vous ne devriez pas manquer.

Adam, Belfast

Rêver

Merci Mike, LFC de Londres.

Je ne suis pas un rêveur particulièrement vivant, il y en avait un enfant où j’ai trouvé un chariot de go fait maison plein de saveur orange hubba bubba, mais mon rêve de football n’impliquait même pas l’équipe que j’aime (City)

J’ai rêvé que David Moyes m’a vu jouer et m’a signé pour Everton, le match suivant j’étais sur le banc, à cinq minutes de la fin et j’ai été envoyé dans le rôle de Teddy Sheringham, j’ai pris le ballon sur ma poitrine, j’ai pivoté frappez le gagnant dans le coin supérieur!

Dans le vestiaire plus tard, Moysie m’a demandé quel âge j’avais – «36» – et je n’ai plus jamais joué pour Everton.

Ironique vraiment parce que j’étais le défenseur central sans rythme, pas un avant-centre sans rythme!

Keith

… Dans les années 90, je me souviens avoir rêvé où je jouais pour (mon bien-aimé) Liverpool. Nous jouions contre Celtic et je me souviens que John Hartson avait été en tête pour eux et m’avait intimidé!

Cependant, le jeu a été joué dans un parking et les objectifs étaient la fenêtre ouverte du conducteur d’une voiture, une garée à chaque extrémité du parking. Je ne me souviens pas du score mais je me souviens que Robbie Fowler a marqué le vainqueur avec une tête.

Neil. LFC. Exilé dans les vallées galloises

… En réponse à Mike et dans une moindre mesure, Stephen – le week-end dernier, j’ai rêvé de rencontrer Marc Overmars. J’oublie le contexte mais je me souviens que peu de gens l’ont reconnu lors de ce rassemblement, et il était initialement un peu agacé que je lui ai demandé une photo. Puis il s’est détendu un peu et était cool, comme je suis sûr qu’il l’est généralement.

Puis, il y a quelques mois, j’étais à Amsterdam (dans la vraie vie … et dans mon monde de rêve) et j’ai dû aider Dennis Bergkamp et sa femme à faire leurs courses – beaucoup de sacs et un goût cher d’ailleurs. Bergkamp était toujours chic.

Enfin et plus étrangement, dans le troisième acte d’un rêve mémorable – (la partie 1 était une fête d’été en plein air / braai avec de vieux amis et s’est terminée avec eux me chassant étrangement) – je m’étais finalement échappé dans le centre-ville de Barcelone et c’était une atmosphère bizarre. Comme si les gens attendaient quelque chose, c’était aussi un peu calme. Je passe devant une grande place et vois un homme assis sur un banc. Non, ça ne peut pas être. Oui, ça l’est. C’est Jose Mourinho! Je ne lui dis rien, je lui donne seulement ce mouvement ascendant habituel de la tête que l’on donne aux étrangers. Je n’y pense pas trop et continue. Seulement pour trouver Luis Enrique assis sur un autre banc, comme s’il attendait quelque chose. Je pense que j’en ai rêvé à peu près au même moment où il a retrouvé le poste d’entraîneur-chef espagnol. Mais de toute façon, j’ai marché jusqu’au milieu de la place pour voir de quoi il s’agissait, et tout avait du sens. La première équipe de Barcelone était occupée à s’entraîner sur ces courts latéraux à bulles et beaucoup de spectateurs les regardaient. Mais ce n’était pas surpeuplé. Et il n’y avait aucun signe de Leo Messi. C’est peut-être un signe…

Je ne me souviens pas des autres entraîneurs célèbres que j’ai vus (je ne peux pas confirmer si j’ai vu Pep Guardiola se détendre là-bas) – certainement aucune observation d’Ernesto Valverde (peut-être un autre signe), mais le meilleur moment pour moi a été quand je me suis éloigné du courts et a vu un vieil homme passer devant moi. Trench et écharpe sur, l’air assez discret, mais je suis certain que c’était Johan Cruijff. Quel moment. Repose en paix.

Chaddo, Cape Town (la partie 2 était liée à Game of Thrones et mettait en vedette Khaleesi…)

… Mon rêve de footballeur bizarre consistait à recevoir une branlette d’un David Beckham aux cheveux souples tout en étant observé et regardé par une dominatrice vêtue de Posh Spice alors qu’elle mimait «Je vais vous dire ce que je veux, ce que je veux vraiment vraiment» à une épice sportive qui était se tenait derrière elle portant un maillot rétro de Liverpool peint par la couronne, donnant une botte de prédateurs adidas en altitude prêt à prendre une bosse de son front supérieur une fois qu’il avait terminé ses affaires.

Ce n’est pas une longue phrase, mais plutôt un courant de conscience. J’apprécie que mon rêve était probablement plus dérangeant qu’étrange. La pensée d’épice chic et d’épice sportive acceptant consciemment de partager le même espace personnel me fait frissonner.

Cordialement

Une personne qui n’a pas dormi profondément depuis

Où dans le monde?

Je ne sais pas si c’est juste moi, mais je reçois toujours une saveur nettement internationale de la boîte aux lettres – dans la seule journée d’aujourd’hui, il y avait Dermot au Ghana, Steve de Los Angeles et une quantité démesurée de ce qui semble être des noms irlandais (Rory, Dermot et Aaron est coté en Irlande). Cela m’a fait me demander – d’où viennent les gens dans le monde?

Peut-être qu’être un Irlandais à Londres et donc faire partie de la diaspora me rend plus conscient de cela, mais je pense que c’est intéressant et un mérite pour le site vraiment que des gens de partout viennent parler du football, principalement avec éloquence et sans rancune. Excellent travail!

Stu, Londres

