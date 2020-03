Le Real Madrid ouvre une grande usine de fournitures médicales au Santiago Bernabeu

Le Real Madrid a annoncé sur son site officiel avoir transformé le Santiago Bernabeu en un grand centre de fournitures médicales lors de cette épidémie de coronavirus. Le stade servira d’entrepôt pour les dons reçus d’autres clubs ou autorités liés au football, a confirmé le club.

Voici l’annonce officielle du Real Madrid.

Le Real Madrid Club de Fútbol, ​​en collaboration avec le Conseil supérieur du sport (CSD), a lancé un projet à Madrid pour fournir et distribuer des fournitures médicales stratégiques à utiliser dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Grâce à l’étroite collaboration entre les deux institutions, le Santiago Bernabéu offrira un espace équipé pour stocker les dons de fournitures médicales nécessaires à la lutte contre cette pandémie.

Toutes les fournitures stockées seront transmises aux autorités sanitaires espagnoles, sous l’autorité du gouvernement espagnol, afin que les ressources, si nécessaires dans la situation d’urgence sanitaire actuelle, soient utilisées de la manière la plus efficace et la plus efficace.

En outre, le Real Madrid offrira aux organisations et aux entreprises, en particulier à celles qui appartiennent au secteur du sport, la possibilité de laisser de l’argent ou des dons matériels qu’elles souhaitent faire au ministère de la Santé. Cette initiative s’ajoute à celles qui, poursuivant des objectifs de sensibilisation similaires, peuvent être mises en place par le gouvernement.

Grâce aux mécanismes déjà en place et sous la supervision constante du principal centre de fournitures médicales de la ville de Madrid de Valdemoro, le ministère de la Santé sera responsable de l’allocation des dons aux centres et organisations les plus démunis.

Le numéro de téléphone de ce grand centre de fournitures médicales au Santiago Bernabéu est le 900 100 688.

Le centre peut également être contacté via l’adresse e-mail suivante: Covid19donaciones@corp.realmadrid.com.

Des dons peuvent être faits sur le compte courant suivant, qui appartient à la Fondation du Real Madrid: ES17 2100 5731 7802 0032 0934 (Caixabank).

Source: Realmadrid.com

Le Real Madrid a fait un “don très important” pour des fournitures médicales supplémentaires contre le coronavirus cette semaine, comme l’a confirmé mardi la présidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, sur son compte Twitter.