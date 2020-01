Le Real Madrid pourrait perdre Luka Modric

Alors que l’arrêt du football argentin continue, en Europe ils font écho à une information qui est arrivée dans les dernières heures et qui a secoué les fans du Real Madrid.

Luka Modric, finaliste avec la Croatie, quadruple vainqueur de la Ligue des champions et vainqueur du Ballon d’or 2018, pourrait quitter le Merengue pour poursuivre sa carrière en MLS.

Comme indiqué par le portail The Athletic, DC United a l’intention de l’ajouter en tant que renfort, mais ce serait dans le prochain marché de laissez-passer. Bien que le milieu de terrain connaisse une saison irrégulière en raison de quelques problèmes physiques, le fait de ne pas être considéré comme le détenteur incontesté de l’équipe pourrait l’amener à accepter de se rendre en championnat nord-américain.

Les médias vont plus loin et assurent même qu’il y avait déjà un contact fin 2019 entre le footballeur croate et la direction de DC United, une équipe au sein de laquelle Luciano Acosta, Leonardo Jara et Lucas Rodríguez, entre autres, ont appris l’armée. À 34 ans, le Croate ne verrait pas de mauvais œil un changement pour déménager avec sa famille avant la fin de son contrat avec le Real Madrid en 2021.

Si cela se réalise, ce ne serait pas la première fois que le club MLS casse le marché d’un joueur. Il convient de rappeler l’arrivée de Wayne Rooney il y a deux ans. L’Anglais était là depuis une saison et demie, et a marqué 25 buts en 52 matchs joués avant de partir pour Derby County.