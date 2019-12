Le Real Madrid prêt pour le poker en 2020

Madridistas, la récente ère d'or est officiellement terminée. Exactement 1099 jours après que le Real Madrid a remporté son deuxième titre de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Yokohama, au Japon, le maillot domicile utilisé contre l'Athletic Bilbao dimanche dernier lors du dernier match de 2019 n'avait pas la crête d'or brodée intitulée "Champions du Monde de la FIFA". Bien que Liverpool ait été couronné nouveau champion du monde samedi dernier, cette fermeture à notre précédente dynastie alimente la faim de l'équipe et relance la quête pour créer la prochaine sur l'Avenida Concha Espina.

Quatre mois après le début de la saison, il est clair que le Real Madrid a le bon mélange d'ingrédients avec un chef cuisinier au fourneau. Les principales raisons de la disparition de la saison dernière étaient l’épuisement précoce des joueurs vétérans et le triple roulement des managers. Il ne peut y avoir de succès sans stabilité au niveau de la gestion et cohérence du jeu de haut niveau, en particulier au début du printemps. Avance rapide vers ce mois-ci, de jeunes dollars, tels que l'arrière gauche Ferland Mendy, l'arrière central Eder Militão, le milieu de terrain Federico Valverde et l'avant droit Rodrygo Goes, se sont intensifiés pour fournir un soutien substantiel aux vétérans Marcelo, Raphael Varane et Gareth Bale. Les plus grandes révélations sont Valverde, qui a dépassé le vainqueur du FIFA Ballon d'Or 2018 Luka Modriċ en tant que troisième milieu de terrain le plus important avec 869 minutes jouées, et Mendy pour avoir déjà enregistré 173 minutes de plus que le 540 anémique de Marcelo. Sous la direction de Zinédine Zidane, ces les rotations prennent racine et renforcent ces domaines critiques du domaine.

Sur le terrain national et européen, le Real Madrid montre les jus offensifs les plus créatifs et le mur fortifié devant le filet. Bien qu'elle n'ait marqué qu'un seul but lors des trois dernières rencontres consécutives en Liga (à Valence, à Barcelone, contre l'Athletic), l'équipe a enregistré 47 buts en 24 matchs jusqu'à présent. Ce microcosme est loin de la famine de la saison dernière lorsque des changements de côté ont empêché une poésie offensive plus large. À l'arrière, Thibaut Courtois nettoie la poussière du Golden Glove Award de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 avec 0,8 buts encaissés par match et un total actuel de 10 draps propres. Au total, l'équipe n'a subi que deux défaites, qui étaient sur la route à Majorque (Liga) et au Paris St-Germain (Ligue des Champions).

Alors que les Madridistas du monde entier se réunissent pour célébrer la prochaine saison des fêtes, il y a beaucoup de promesses liées aux attentes cette fois-ci. Une fois que 2020 commencera, la Supercoupe espagnole rénovée en Arabie saoudite offrira la première opportunité de titre officiel. Après cette aventure dans le désert, la poursuite conventionnelle des titres de Copa del Rey, de la Liga et de la Ligue des champions passera à l'hyperdrive. Quand l'histoire peut être écrite, le Real Madrid vise les étoiles. Dans cet esprit, que diriez-vous d'un poker de titres à ajouter à la magnifique collection du Club? L'étalon-or est le nôtre à fixer à nouveau. Les détenteurs du titre national Barcelone et les champions du monde Liverpool seront mis en demeure. Les rois d'Europe sont prêts à reprendre le manteau.

Joyeux Noël, bonne année, Hala Madrid et nada más!

Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur Californie (@RmSurCalifornia)