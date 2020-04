Le Real Madrid publie une vidéo montrant le nouveau projet de Santiago Bernabeu

Le Real Madrid a publié un tweet montrant à travers une vidéo en 3D à quoi ressemblera le nouveau Santiago Bernabeu une fois la construction terminée.

La reconstruction du stade devrait se terminer juste avant le début de la saison 2022-2023, mais elle va plus vite que prévu en raison du manque de matchs de football en Espagne en ce moment, ce qui permet aux travailleurs d’accélérer tout le processus.

Le nouveau Santiago Bernabeu a toujours été dans l’esprit de Florentino Perez et le président a finalement approuvé ce projet en 2018. Il coûtera 400 millions d’euros à l’équipe, mais le conseil d’administration prévoit d’augmenter les revenus à chaque match grâce au nouvel hôtel et aux magasins à l’intérieur. le stade, qui dispose également d’un toit et d’un nouveau tableau de bord.

Il faudra un certain temps avant que nous puissions réellement voir à quoi ressemble le Bernabeu dans la vie réelle, mais le club n’aura pas besoin d’un nouveau stade avant de nombreuses années.