Le Real Madrid reçoit Man City de Claudio Bravo »Pressfootball

Mardi 25 février 2020

Les «meringues» reviennent en Ligue des champions et auront la visite des «citoyens» de Claudio Bravo pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Guardiola cherche à obtenir un titre européen auprès des «citoyens». Zidane recherche la régularité avec le Real. Vérifiez ici les options pour améliorer votre pari.

La dernière chance de Pep Guardiola. Manchester City se rendra demain (26/2) à 17h00 au Real Madrid au Santiago Bernabéu pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les «citoyens» chercheront à briser leur mauvaise séquence dans les compétitions européennes et continueront de progresser devant une équipe de «merengue» bien ciblée par Zinedine Zidane.

Une victoire des Espagnols rapporte 2.10. Une éventuelle égalité des deux équipes générerait des revenus de 3,30 et une victoire pour l’équipe anglaise atteindrait 1,90. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

– CAS FINANCIER

L’une des nouvelles qui a secoué le football mondial est la sanction possible de deux ans sans compétitions européennes pour Manchester City pour avoir transgressé le fair-play financier. Si cette situation est ratifiée, ce pourrait être la dernière chance pour Guardiola d’emmener les «citoyens» à un trophée européen insaisissable.

MOMENT IRRÉGULIER DU VRAI MADRID DE ZIDANE

Les «merengues» se classent deuxième de la Ligue espagnole avec 53 points et un bon niveau de jeu. Cependant, en phase de groupes de la Ligue des champions, les Espagnols ont terminé deuxième de leur groupe avec 11 unités après un PSG avec 16 points. De plus, il n’a gagné que 3 matchs, en a tiré 2 et en a perdu un.

-LE RETOUR DE RAHEEM STERLING

Début février, l’international anglais s’est blessé aux ischio-jambiers à la jambe gauche, ce qui a compromis sa participation au match aller contre les Espagnols. Cependant, après plus de 3 semaines de récupération, Sterling s’est rendu avec l’équipe anglaise à Madrid et il est supposé qu’il pourrait voir les minutes.