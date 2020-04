Le Real Madrid recrute Facundo Pellistri, le prodige de Peñarol

Le Real Madrid est intéressé par la signature du milieu de terrain de Peñarol Facundo Pellistri, selon un rapport du journal espagnol AS. Le chef recruteur de Madrid, Juni Calafat, surveille de près ses performances récentes et d’autres clubs comme Manchester City, l’Atletico de Madrid ou Valence semblent vouloir le jeune milieu de terrain, selon ce même rapport.

Apparemment, Pellistri a une clause de libération abordable de 11 millions d’euros sur son contrat avec Peñarol et ce prix serait extrêmement attrayant pour de nombreux clubs en Europe.

Pellistri a 18 ans, joue en tant que milieu de terrain offensif et peut également jouer à travers l’aile droite. Il s’inscrirait dans la politique de transfert de Madrid consistant à recruter de jeunes talents avant qu’ils ne deviennent des joueurs d’élite du football européen. Il est extrêmement improbable que Pellistri soit prêt à contribuer au Real Madrid de si tôt, donc si Los Blancos parvient à obtenir sa signature, il conclura probablement un contrat de prêt.

Le jeune joueur aurait le droit d’avoir un passeport européen, ce qui est un énorme avantage pour le Real Madrid étant donné qu’il a déjà trois joueurs non européens à Rodrygo, Vinicius et Militao. Reinier et Kubo sont également non membres de l’UE pour le moment, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas jouer pour Madrid tant que Rodrygo, Vinicius ou Militao n’auront pas reçu de passeport espagnol.

Dans l’ensemble, le Real Madrid n’a probablement pas besoin de Pellistri. Cependant, le prix est suffisamment abordable pour prendre le risque si Juni Calafat pense qu’il a le potentiel pour devenir un joueur pertinent pour Los Blancos.