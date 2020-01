Le Real Madrid refuse le prêt de Ceballos à Valence

Le Real Madrid ne permettra pas à Dani Ceballos de se déplacer d’Arsenal à Valence dans la fenêtre de transfert d’hiver. Selon un rapport de Marca, le Real Madrid n’a pas l’intention de renforcer un rival direct – Valence est toujours en vie dans les trois compétitions – La Liga, la Ligue des champions et la Copa Del Rey. Dani Ceballos semble déterminé à quitter Arsenal avant la fermeture de la fenêtre afin d’obtenir plus de temps de jeu avant les Championnats d’Europe cet été. Un retour à son club d’enfance et de sa ville natale, le Real Betis, pourrait être sa dernière occasion de trouver une sortie d’Arsenal et une sortie que le Real Madrid verrait plus favorablement.

Dani Ceballos passe trop de temps sur le banc





Photo de Jose Breton / NurPhoto via .

Dani Ceballos n’a pas joué pour Arsenal depuis le 6 novembre – près de trois mois sans match. Les blessures et les changements de direction ont été les principaux facteurs à l’origine de son manque de temps de jeu, mais maintenant en forme, le milieu de terrain andalou cherche désespérément à revenir sur le terrain. Avec moins d’une semaine dans la fenêtre d’hiver, l’avenir de Ceballos sera réglé sous peu.