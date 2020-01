JEDDAH, ARABIE SAOUDITE – 12 JANVIER: Sergio Ramos du Real Madrid soulève le trophée avec son équipe après la victoire de ses équipes dans la Supercopa de Espana Match final entre le Real Madrid et le Club Atletico de Madrid au King Abdullah Sports City le 12 janvier 2020 à Jeddah , Arabie Saoudite. (Photo de François Nel / .)

Le Real Madrid est sorti victorieux de la Super Coupe d’Espagne qui a été controversée, organisée en Arabie saoudite. Ils ont gagné 4-1 aux tirs au but après un combat acharné contre l’Atletico Madrid.

Le Real Madrid remporte la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite

Changement de format

La Super Coupe d’Espagne s’est terminée aujourd’hui, après un changement de format. Au lieu de se produire en Espagne en août entre les vainqueurs de la coupe nationale et de la ligue, la Super Coupe d’Espagne s’est déroulée en Arabie saoudite et comprenait quatre équipes. Ce sont les vainqueurs de la Copa Del Rey et les trois meilleures équipes de la Liga. Ce changement de format n’a pas plu à beaucoup, le manager de Barcelone Ernesto Valverde étant particulièrement critique. Il a dit que les FA espagnoles le faisaient pour de l’argent, et que le profit est tout ce que le football semble être.

Le Real Madrid a terminé troisième de la ligue l’année dernière, mais a quand même réussi à dépasser les vainqueurs de la coupe nationale de Valence. L’Atletico Madrid a toutefois dû revenir pour battre Barcelone avec deux buts dans les quinze minutes de la fin du match. Ces résultats ont mis en place un derby madrilène en finale. Quoiqu’il en soit un derby, les deux derniers affrontements de l’Atletico et du Real en finale sont passés en prolongation. C’était le troisième.

À quoi cela ressemblait avant le coup d’envoi

Le Real Madrid manquait deux joueurs clés avant celui-ci. Un Karim Benzema en forme semblait le plus gros raté, cependant, Gareth Bale peut produire des moments de magie pour les géants espagnols, et aurait pu leur donner plus de créativité. L’Atletico manquait également des joueurs importants. L’ancien buteur de Chelsea, Diego Costa, est un absent depuis longtemps, tandis que Thomas Lemar s’est récemment blessé aux ischio-jambiers et n’était pas apte à jouer. En raison du milieu de terrain très solide du Real Madrid, il semblait possible qu’ils allaient dominer Atleti et attendre qu’ils craquent. C’est ainsi que cela s’est joué pendant une grande partie du match.

Dominance du Real Madrid au premier semestre

C’était une performance dominante du Real Madrid pendant la majeure partie du match. Ils s’étaient mis en place pour mettre la pression sur l’Atletico, et les Rouges et les Blancs étaient heureux de s’imprégner. Atleti a cependant mis la pression sur le Real Madrid et a gagné quelques chances grâce à cette tactique.

Au début du match, par exemple, Joao Felix a appliqué une pression sur Sergio Ramos et lui a fait une erreur. Il a placé le ballon dans la surface de réparation mais n’a pas pu capitaliser sur l’erreur de l’Espagnol. La domination du Real en première mi-temps leur a valu 70% de possession et plus du double du nombre de passes en tant qu’Atletico. Malgré cela, ils n’ont eu aucune chance nette et le moment le plus notable a été le dérapage de Ramos. Il est entré dans la pause avec une probabilité de prolongation s’il continuait dans la même direction.

Pas beaucoup de variation dans la seconde moitié

Malgré ce à quoi on pourrait s’attendre, peu de choses ont changé au second semestre. Encore une fois, le Real avait une bonne partie du ballon. Il y avait cependant une légère différence. Le jeu s’est ouvert un peu plus. Des remplacements précoces ont été effectués en deuxième période afin d’animer le jeu, ce qu’ils ont fait, avec un léger changement de mentalité. Beaucoup plus de chances se sont produites en seconde période.

Malgré une première mi-temps décevante, Rodrygo Silva de Goes avait une très bonne chance dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps. De plus, Morata a enregistré l’une des meilleures chances du match vers la fin du temps réglementaire. Alors que la période de 90 minutes de temps normal du match touchait à sa fin, c’était toujours le Real Madrid qui avait dominé, mais l’Atletico avait aussi l’air dangereux, et une période de prolongation intéressante devait suivre.

Tout changement en temps supplémentaire

Alors que le temps supplémentaire commençait, il était clair qu’aucune équipe ne voulait aller aux pénalités. Les trente minutes supplémentaires ont vu des arrêts incroyables des deux gardiens de but ainsi qu’un expulsion tactique.

Le Real Madrid a peut-être dominé les 90 premières minutes du match, mais c’était même en prolongation. La chance après la chance a été l’histoire de la prolongation, et les deux gardiens de but ressemblent aux meilleurs adversaires pour l’homme du match. Jan Oblak a aidé à garder le Real Madrid hors du but de l’Atletico Madrid avec quelques arrêts décents sous pression, tandis que Thibaut Courtois était incroyablement impressionnant dans le filet pour Loc Blancos. Le Belge n’a pas eu le meilleur temps à Madrid, mais il a été très impressionnant ce soir, avec des arrêts de classe mondiale à gauche à droite et au centre en prolongation.

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a été limogé suite à un défi téméraire sur Alvaro Morata. L’attaquant espagnol a réussi le but, mais Valverde a commis une faute professionnelle; l’amenant au sol par derrière. Il ne faisait aucun doute que c’était un carton rouge. Ce fut un tournant dans le jeu, car Morata aurait sûrement marqué s’il avait été autorisé à tirer.

Malgré le caractère offensif de la prolongation, aucune équipe n’a réussi à trouver le fond du filet. Ainsi, les équipes ont dû se rendre en tirs au but.

Sanctions

Dès le début de la fusillade, Real a été clinique. C’est l’Atletico qui a glissé le premier, Saul Niguez manquant son penalty. Un autre échec de l’Atletico a suivi, et bien que le puissant penalty de Kieran Tierney ait trouvé le filet latéral avant de frapper le dos, il n’a rien pu faire contre le cool penalty de Sergio Ramos dans le coin inférieur droit du but.

Cela valait certainement la peine d’attendre à travers la terne première mi-temps pour voir les trente minutes de jeu restantes. Bien que le jeu ait été lent et laborieux pendant une grande partie des 90 premières minutes du jeu, il s’est ouvert en prolongation, et nous avons vu des tirs incroyables, des arrêts de classe mondiale et même un carton rouge. L’Atletico a de nouveau connu l’agonie de voir ses rivaux amers de la ville les battre en finale, mais c’était une victoire bien méritée pour Los Vikingos, et ils ont encore un autre titre à leur actif. Ils ont remporté la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite, une coupe nationale remportée à l’étranger.

Photo principale