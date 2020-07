Le Real Madrid sauvé par 7/10 Ramos pour continuer à gagner

Sergio Ramos a marqué un autre penalty alors que le Real Madrid a gagné 1-0 à l’Athletic Bilbao dimanche pour maintenir leur record de 100% depuis le redémarrage et faire un autre pas vers le titre de la Liga.

Marco Asensio a vu un coup franc tôt sauvé par le gardien de l’Athletic Unai Simon avant que Thibaut Courtois réagisse bien pour empêcher une tête de Raul Garcia. Asensio a connu une première mi-temps bien remplie, croisant Rodrygo et Karim Benzema pour sortir de la cible.

A 20 minutes de la fin, Marcelo a été rattrapé par Dani Garcia dans la surface et Ramos a placé le penalty dans le coin inférieur pour son 10e but de la saison et son cinquième le mois dernier.

Positifs

Sept matchs joués; sept victoires du Real Madrid. Ce fut l’un des tests les plus difficiles que l’équipe devra affronter dans cette dernière ligne droite – loin de chez lui, au soleil du milieu de l’après-midi, contre un athlète maladroit chassant le football européen – et, encore une fois, l’équipe de Zinedine Zidane a livré.

La performance d’Asensio lors de son premier début de saison était également encourageante. Les problèmes de blessures d’Eden Hazard signifient qu’il y a une place à gagner à gauche de l’attaque et Asensio en a fait assez ici, en particulier en termes de produit final, pour suggérer qu’il a un dossier pour commencer devant Vinicius Jr.

Négatifs

Le Real Madrid était loin d’être dominant à San Mames et, au premier semestre en particulier, leur défense a été mise à l’épreuve autant qu’elle l’a été à tout moment depuis la reprise de la Liga. Inaki Williams était une menace constante, Raul Garcia était une nuisance, et ce n’était qu’une combinaison du drapeau hors-jeu et d’une défense de dernier recours qui a permis à Madrid de garder sa cage inviolée.

Note du gestionnaire sur 10

7 – Zidane a effectué cinq changements dans l’équipe qui a battu Getafe jeudi avec Eder Militao et Marcelo en défense, Fede Valverde au milieu de terrain et Asensio et Rodrygo en attaque. La seule véritable surprise a été le repos de Toni Kroos, qui tend à offrir à l’équipe plus de contrôle au milieu de terrain, et l’Allemand a été manqué. Zidane a retenu tout changement jusqu’à ce que Madrid marque, quand il a ajouté de nouvelles jambes larges sous la forme de Vinicius et Lucas Vazquez.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur. Les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Une autre feuille blanche, son 17e de la saison, sans doute pour le meilleur gardien de but d’Espagne cette année. Un bon arrêt de Garcia en première période.

DF Dani Carvajal, 7 ans – Ne montrant aucun signe de fatigue malgré le début des sept matchs depuis le redémarrage, bien qu’il ait été battu en l’air par Garcia pour la meilleure chance précoce d’Athletic.

DF Sergio Ramos, 7 ans – Un autre match, une autre pénalité. Ce n’était pas le meilleur match du capitaine, il y avait parfois des pertes de concentration, mais cela sera oublié. Une réservation signifie qu’il va manquer le match des Alaves.

DF Eder Militao, 7 ans – Son premier départ depuis la défaite 2-1 de Madrid face au Betis en mars. Militao a eu du mal à justifier son prix de 50 millions d’euros cette saison, mais il y avait des signes d’amélioration ici, comme une intervention au premier semestre parfaitement synchronisée pour voler le ballon à Williams.

DF Marcelo, 7 – A bien fait de bloquer le tir de Williams en première mi-temps, ne sachant pas que l’attaquant était hors-jeu, et a bien fait en attaque, mais a été autrement exposé défensivement alors qu’Athletic visait l’espace derrière le Brésilien.

MF Casemiro, 8 – Si important dans des jeux comme celui-ci. Toujours cool en possession et toujours occupé en dehors. J’ai réservé tard pour un défi sur Muniain.

MF Fede Valverde, 6 – N’a toujours pas trouvé sa meilleure forme depuis la reprise de la Liga. Offre de l’énergie et du rythme de travail mais pas aussi influent qu’il l’était plus tôt cette année.

MF Luka Modric, 8 – Travaille si dur, malgré le début de cinq matchs en trois semaines à l’âge de 34 ans. Zidane aimerait peut-être reposer Modric plus souvent, mais le milieu de terrain est tout simplement trop important.

Sergio Ramos a encore une fois fait la différence. Juan Manuel Serrano Arce / .

FW Marco Asensio, 7 ans – Un écran accrocheur. Avait faim pour faire bonne impression lors de son premier début de championnat depuis mai 2019. Impliqué dans toutes les meilleures chances du Real Madrid en première mi-temps, se rapprochant d’un coup franc et trouvant Rodrygo et Benzema avec des livraisons précises.

FW Rodrygo va, 7 – Zidane aime le rythme et le mouvement intelligent du jeune Brésilien. Manqué une chance décente en première mi-temps, se dirigeant sous un angle difficile. Une belle touche en deuxième mi-temps pour passer derrière l’athlète arrière Yuri.

FW Karim Benzema, 6 ans – Impossible d’ajouter à un décompte qui l’a vu marquer ou aider plus de buts contre l’Athletic Bilbao que tout autre club de la Liga. Manqué une tête difficile en première mi-temps. J’ai vu un tir tardif sauvé par Simon.

Suppléants

FW Lucas Vazquez, NR – Entré pour Rodrygo juste après le but de Madrid.

FW Vinicius Junior, NR – Remplacé un Asensio fatigant.

MF Toni Kroos, NR – Joué les 10 dernières minutes.

FW Luka Jovic, NR – Fait sa première apparition depuis sa récupération d’un pied cassé dans le temps supplémentaire.