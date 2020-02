Le Real Madrid signe aujourd’hui 2020: Reiner est un nouveau footballeur de la Liga 2020 | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le jeune Brésilien regarde déjà les couleurs de l’équipe madrilène pour cette 2020.

L’équipe de Madrid a officialisé Reiner.

18 février 2020 à 09h06

Le Brésilien Reinier Jesus Carvalho, nouveau joueur du Real Madrid, a déclaré dans ses premiers mots en tant que joueur du Real Madrid, lors de sa présentation au box d’honneur du stade Santiago Bernabéu, qu’il souhaitait “faire partie de l’histoire” du club le plus titré du monde.

Dans une présentation pleine d’émotion, avec Reinier incapable de supporter les larmes depuis qu’il est entré dans la boîte et une vidéo a été projetée avec des buts et des pièces de son enfance, le nouveau joueur madrilène a été bref avec quelques mots dans lesquels il a remercié le soutien de sa famille Pour réaliser un rêve.

“C’est une journée très heureuse pour moi, dans laquelle je réalise un rêve d’enfance. Merci beaucoup au président et à ma famille qui ont toujours été avec moi et ont pensé qu’il serait possible d’arriver ici. Je veux faire partie de l’histoire de ce grand club. Hala Madrid “at-il dit.

Reinier, dans un costume et une cravate noire à côté d’une chemise blanche, a signé son contrat pour les six prochaines saisons avec le Real Madrid avec le président Florentino Pérez et a ensuite posé dans l’antepalco avec la chemise du Real Madrid avec son nom sur le dos et sans dos .

Le nouveau joueur madrilène était accompagné de sa famille, de son père Mauro qui ne pouvait contenir l’émotion depuis le début et de sa mère Susana, ainsi que de sa petite sœur Julia. L’événement a été suivi par son premier entraîneur en Espagne, Raúl González aux commandes de Castilla, où à l’âge de 18 ans, il jouera des matchs de deuxième division B avec la formation de la première équipe sous le commandement de Zinedine Zidane.

