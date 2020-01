Le Real Madrid signe le prodige de Malaga, Hugo Vallejo

Le Real Madrid a achevé la signature du prodige de Malaga, Hugo Vallejo. Los Blancos ont payé 300000 € pour conclure l’accord et Vallejo jouera pour le Deportivo A Coruña le reste de la saison 2019-2020.

Vallejo est un ailier prometteur qui a commencé la saison en tant que starter régulier pour Malaga. Cependant, le club et son agent n’ont pas pu parvenir à un accord et, finalement, à la fin de ses minutes pertinentes dans la division Segunda. Son contrat avec Malaga devait expirer l’été prochain et le Real Madrid a décidé de s’impliquer et d’obtenir sa signature.

Vallejo est un joueur à faible risque et à fort potentiel. Il est possible qu’il ne fasse jamais ses débuts avec le Real Madrid, mais en même temps, Los Blancos a payé une somme très modique, donc cela en vaut probablement la peine au cas où il atteindrait son potentiel et deviendrait un joueur important à l’avenir.

Il est clair qu’il n’a pas l’expérience nécessaire pour contribuer de manière cohérente à une équipe compétitive, il sera donc intéressant de voir s’il obtient des minutes de qualité au Deportivo, qui essaient d’éviter la relégation en Segunda B cette saison.