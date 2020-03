Le Real Madrid s’incline face au Betis et Barcelone est leader de la Liga »Prensaf Fútbol

Dimanche 08 mars 2020

L’équipe de Zidane n’a pas profité de l’envie la semaine dernière après avoir battu Barcelone et abandonné une visite avec l’équipe d’Albiverde 2-1 et a donné le dessus à la boîte de volant chilienne qui, hier, a essayé plus fort de vaincre à la Real Sociedad en tant que local.

Le Real Madrid n’a pas prétendu être le leader de la Liga. À la date 27 du championnat d’Espagne, l’équipe de Zinedine Zidane est tombée 2-1 lors d’une visite au Betis et à Barcelone par Arturo Vidal à nouveau aux commandes du concours ibérique.

Après une première mi-temps serrée qui avait plus de chances pour les locaux, Betis a ouvert le compte à 40 ′ avec un superbe but de Sidnei qui avec un formidable courtois vulcanisé de droite a provoqué la folie à Benito Villamarín.

Cependant, l’auteur du but était le protagoniste du tirage au sort «merengue». Après avoir provoqué une infraction pénale contre Marcelo, c’est Karim Benzema qui a donc changé en temps de remise (45 + 2 ′).

Le déséquilibre est tombé à 83 ′ grâce à Cristián Tello. L’attaquant qui a passé à Barcelone, a défini à la sortie du gardien de but madrilène et a condamné l’engagement pour la photo de la ville de Séville.

Ainsi, le Real Madrid était à deux points des Catalans dans le tableau (56), tandis que le tableau des roues nationales ajoute 58 unités après avoir battu la Real Sociedad avec de nombreuses complications.

