Le Real Madrid, sur le point de terminer son ‘Felizidane’, selon la presse française | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Les demi-Gaulois citent l’environnement français, qui irait «le lendemain» s’il remportait la Ligue des champions.

Le président Merengue et l’entraîneur Zidane.

Photo:



Archive

Pour:

Écriture futuriste

27 janvier 2020 à 13 h 31

Le Real Madrid vit ses jours les plus heureux: il est le seul leader de la Liga, est vivant dans la Copa del Rey (mercredi, il est mesuré à Saragosse en huitièmes de finale) et en Ligue des champions (il sera mesuré en huitièmes de finale à Manchester City) et apprécie toujours le miel du triomphe de la Super Coupe d’Espagne.

Et juste à l’apogée de ce que le journal Mundo Deportivo «la felizidane» appelle, une «mouche dans la soupe» apparaît. Il s’agit d’une version qui garantit que le deuxième cycle de français serait sur le point de se terminer.

Le site français soccerlink.fr précise que si le stratège remporte à nouveau la Ligue des champions au milieu de l’année, il partira, même si son contrat n’est pas expiré. La source cite des personnes de son entourage le plus proche du club, qui disent que au revoir serait “le lendemain” pour relever l’Orejona.

Quelle en serait la raison? Les médias avertissent que Zidane n’a jamais oublié les contacts de Florentino Pérez avec José Mourinho lorsque, en début de saison, les résultats n’ont pas accompagné «Zizou». Appréciant, il aurait vérifié que les rumeurs étaient vraies et verrait son agacement contre le grand patron ‘merengue’, qui a également fait la sourde oreille à la seule vraie demande de signature faite par le DT à son retour au club: Paul Pogba .

Les médias vont plus loin et déclarent que Zidane ne passerait pas une journée au chômage car il est clair sur son prochain club après le Real Madrid: la Juventus. Son étape réussie en tant que joueur a déjà payé le chemin et là, il l’attendrait à bras ouverts Cristiano Ronaldo, qui a eu une étape pleine de succès de la main du DT.

Qu’est-ce qui sera vrai? Est-ce un hasard si ces rumeurs apparaissent alors que le Real Madrid se réconcilie avec son football après plusieurs mois malheureux? Le temps le dira.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez