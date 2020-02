Le Real Madrid surveille Mohammed Salisu de Valladolid

La première saison de Mohammed Salisu en Liga avec Valladolid n’est pas passée inaperçue et le Real Madrid prête une attention particulière à ses performances et surveille son statut, selon AS. Salisu a une clause de libération de 12 millions d’euros sur son contrat avec Valladolid et il serait une option intéressante pour rajeunir la ligne défensive du Real, étant donné que Ramos aura 34 ans en mars.

D’autres grands clubs comme l’Atletico de Madrid et Manchester United s’intéressent au jeune défenseur, mais le Real Madrid pourrait certainement avoir un avantage dans sa signature potentielle étant donné que la légende du club, Ronaldo Nazario, est le président de Valladolid.

Salisu correspondrait à la politique de transfert actuelle du Real Madrid. Il a 20 ans et semble avoir un bon potentiel, même si ce n’est que la sauvegarde de Varane et Militao. C’est un défenseur physiquement doué avec un jeu aérien très solide. Salisu est un partant incontesté en Liga et Valladolid a réalisé de solides performances défensives tout au long de la saison.

Le Real Madrid a toujours voulu que Jesus Vallejo soit un joueur pertinent à l’avenir, mais le défenseur espagnol n’a pas encore tout à fait atteint son potentiel, donc Salisu serait une signature bon marché qui pourrait finalement porter ses fruits.