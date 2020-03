Le Real Madrid tentera de signer un attaquant, Haaland, le principal candidat -Rapport

Le Real Madrid est préoccupé par le manque de punch de l’équipe tout au long de la saison 2019-2020 et s’attaquera à un attaquant l’été prochain, selon un rapport de MARCA. L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland est le principal candidat du club, selon ce même rapport.

Karim Benzema a été le seul attaquant fiable de Madrid cette saison et l’équipe a trop compté sur son efficacité. L’attaquant français a eu du mal au cours des deux derniers mois d’action et Los Blancos n’a pas pu remplacer ses buts. L’entraîneur Zinedine Zidane ne fait pas confiance à l’avenir de Mariano et Luka Jovic dans le club est discutable, selon le même rapport de MARCA.

Cela signifie que Madrid devra trouver un attaquant de qualité sur le marché des transferts. Haaland semble être le joueur parfait. Il a 19 ans, sa clause de libération de 75 millions d’euros en fait un objectif abordable et ses chiffres avec le Borussia Dortmund et Salzbourg ont été excellents cette saison.

Il est vrai que Haaland aurait probablement besoin d’un certain temps pour s’adapter à la Liga et à la pression de jouer pour le Real Madrid. Pourtant, il serait logique que Los Blancos obtienne sa signature pour 75 millions d’euros avant que tout autre club européen ne fasse un geste pour le jeune attaquant.