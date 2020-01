Le Real Madrid tire la Real Sociedad pour les quarts de finale de la Copa del Rey

Le Real Madrid a attiré la Real Sociedad pour les prochains quarts de finale de la Copa del Rey, qui se joueront dans un autre match à élimination directe la semaine prochaine. Cette fois, ce sera un match à domicile pour Los Blancos.

Les hommes de Madrid, après avoir éliminé les Unionistas de Salamanca et le Real Zaragoza de manière confortable, auront désormais une tâche plus difficile s’ils veulent atteindre les demi-finales de la compétition nationale. Odegaard a été en grande forme ces derniers temps et Real devra le garder sous contrôle.

Ce match à venir sera l’occasion idéale pour Eden Hazard de jouer ses premières minutes depuis la blessure au pied qu’il a contractée contre le PSG en novembre dernier. Hazard s’est entraîné avec le reste de l’équipe du Real Madrid ce jeudi et tentera d’améliorer sa forme et son conditionnement général avant ce match de Copa del Rey.

Il est probable que l’entraîneur Zinedine Zidane continue d’utiliser la Copa del Rey pour donner quelques minutes à ses réservistes comme Jovic, Vinicius ou Areola, qui ne joueront pas beaucoup pendant le reste de la saison, à moins de graves blessures aux habitués du Real Madrid.