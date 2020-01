Le Real Madrid va créer un «département des prêts» pour éviter les transferts échoués

Andriy Lunin, Jesus Vallejo, Javi Sanchez et Jorge De Frutos ont tous échoué cet été. Heureusement, Lunin et De Frutos ont déjà déménagé dans de nouveaux clubs de la Segunda qui leur garantiront du temps de jeu – Real Oviedo et Rayo Vallecano. Le jury ne sait toujours pas si Vallejo sortira à temps des Wolves. Javi Sanchez restera à plusieurs reprises à Valladolid car il sent qu’il peut encore gagner une place.

Afin d’éviter au mieux ces échecs, Marca a indiqué que le Real Madrid avait décidé de créer un «Département des prêts». À l’avenir, tous les transferts de prêts potentiels seront évalués avec un examen et des détails extrêmes. L’accent sera davantage mis sur le traitement historique des jeunes par les clubs, l’entraîneur, le style de jeu et la compétition.

Les rapports de Marca sont une surprise, on aurait pu s’attendre à ce que le Real Madrid ait déjà eu un département similaire et ait vraiment évalué chaque prêt. Inutile de dire qu’avec l’arrivée de Reiner Jesus et la forte probabilité de futurs prêts de joueurs comme Kubo, Lunin, Vallejo et d’autres, cela signifie que ce département est une nécessité. Si seulement Florentino avait écouté le podcast Loan Tracker!