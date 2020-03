Le Real Madrid veut Sadio Mané sur le prochain marché des transferts, a assuré ‘The Mirror’ | Ligue d’Espagne | Football























































































































Selon «Mirror», le Real Madrid devra débourser environ 154 millions d’euros pour les Sénégalais.

Mané a marqué le deuxième but de Liverpool après une superbe passe de Firmino.

Pour:

Écriture futuriste

15 mars 2020 à 14 h 49

Le journal britannique “Mirror” a publié sur ses pages l’approche du Real Madrid par le joueur de Liverpool, Sadio Mané. Les anglais assurent que Zinedine Zidane veut que le footballeur africain fasse partie de ses rangs, donc le club «merengue» devra débourser environ 154 millions d’euros pour obtenir la signature.

Ce n’est pas la première fois que Zidane veut signer Mané, dans sa première étape en tant qu’entraîneur de Madrid, il a rendu public le désir de signer l’attaquant de Liverpool, mais les négociations par Fiorentino Pérez et le club anglais n’ont pas pu avoir lieu. Si le transfert se produit, ce serait la première fois que le Real Madrid paie ce chiffre pour un joueur et Mané deviendrait le joueur africain le plus cher de l’histoire.

Actuellement, le joueur sénégalais a 18 buts et 12 passes décisives en 38 matchs avec l’équipe de Jurguen Kloop cette saison. Mané a encore trois ans de contrat avec Liverpool et il n’est toujours pas certain que le joueur accepte l’offre du Real Madrid sur le prochain marché des transferts.

