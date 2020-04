Le réalisateur admet qu’il devra vendre des joueurs alors que Liverpool veut un duo de 88 millions de livres – HITC

Liverpool veut apparemment le duo du Borussia Monchengladbach Denis Zakaria et Marcus Thuram.

Le directeur du football du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, a déclaré à Kicker que le club ne connaîtrait aucun problème financier majeur, mais qu’il devait compenser l’argent perdu.

La pandémie mondiale a payé le football dans le monde entier, et bien que la santé et le bien-être de tous soient la priorité, cela endommagera bien sûr les clubs financièrement.

Les clubs perdront des millions de revenus en raison des matchs annulés, et il semble que le marché des transferts mettra un certain temps à se remettre de cette crise sanitaire.

Maintenant, le chef de Gladbach, Eberl, a calmé certaines craintes quant à l’avenir du club, suggérant que la faillite n’était pas du tout possible et que le club continuera d’exister pendant un certain temps.

Cependant, Eberl a ajouté que le club doit trouver un moyen de compenser l’argent perdu, ce qui signifie que les joueurs devront peut-être être vendus chaque fois que le marché des transferts s’ouvre.

«Nous n’avons aucun risque de faillite ou similaire», a déclaré Eberl. «Bien sûr, nous devons également essayer de compenser les déficits de millions de personnes. Ce sera le cas que ce club continuera d’exister à l’avenir », a-t-il ajouté.

Cela peut être intéressant pour Liverpool, car Kicker a récemment noté qu’ils souhaitaient signer le duo Gladbach Denis Zakaria et Marcus Thuram.

Il a été initialement affirmé qu’un double raid pour le duo coûterait probablement plus de 100 millions d’euros (88 millions de livres sterling), mais cela semble désormais peu probable compte tenu de la nécessité pour Gladbach d’avoir de l’argent.

Si Jurgen Klopp et Michael Edwards veulent toujours la paire, les commentaires d’Eberl pourraient simplement les inciter à offrir un prix beaucoup plus bas que prévu afin d’amener Zakaria et Thuram à Anfield.

