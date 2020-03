Le record de Klopp a disparu, alors que l’Atletico fait payer Adrian et Liverpool à la pause

Le remplaçant Marcos Llorente a marqué deux fois en prolongation pour aider l’Atletico Madrid à s’imposer 3-2 à Anfield et à éliminer Liverpool de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

C’était la fin du règne de Liverpool en tant que champions d’Europe alors qu’ils perdaient 4-2 au total après prolongation.

Dans un conte de deux gardiens de but, Jan Oblak, de l’équipe de LaLiga, a montré pourquoi il est l’un des meilleurs au monde en tenant à lui seul les visiteurs à distance en seconde mi-temps alors que des tirs pleuvaient sur son but avec le niveau d’égalité au total à 1- 1 après l’ouverture de Georginio Wijnaldum.

En revanche, Adrian, le gardien de but qui n’avait pas de club cet été et qui remplaçait Alisson Becker, blessé, a eu neuf minutes choquantes en prolongation avec son erreur menant au but de Marcos Llorente après le premier de Roberto Firmino à Anfield depuis avril. avait mis Liverpool en tête dans le match nul pour la première fois.

L’Espagnol a alors semblé lent à réagir à l’effort à longue distance d’Alonso, qui a laissé le camp de Jurgen Klopp nécessitant deux buts dans les 15 dernières minutes.

Pour une fois, Anfield n’a pas pu livrer l’un de ses célèbres retours, Klopp ayant perdu sa première égalité à deux pattes en tant que manager de Liverpool à la 11e tentative, et son premier match européen à Anfield avec Alvaro Morata en ajoutant un troisième à la 120e minute.

En vérité, il n’aurait jamais dû aller aussi loin et n’en aurait pas eu sans Oblak.

Après que Diego Costa a tiré dans le filet après seulement 14 secondes, la direction du déplacement était principalement vers le but des visiteurs, bien que l’équipe de Simeone ait apprécié un sort de possession à mi-chemin qui a réussi à étouffer la foule.

Il a réussi à freiner l’élan des Reds qui s’était développé avec Oblak sauvé de Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane et Alexander-Arnold, le retour de la blessure du capitaine Jordan Henderson faisant immédiatement de Liverpool un autre visage.

L’Atletico offrait une menace de plus, Angel Correa se détournant d’un coin, avant que le jeu n’éclate avec des joueurs envahissant l’arbitre Danny Makkelie dans le but de faire réserver Alexander-Arnold et Simeone cherchant à se faire entendre par le quatrième officiel à chaque occasion.

Mais la tension montait, le côté droit de Liverpool étant leur avenue d’attaque la plus rentable alors qu’Oxlade-Chamberlain avançait et qu’Alexander-Arnold, disposant de beaucoup de temps et d’espace pour fouetter croix après croix, se démarquait.

Ce n’était donc pas une surprise lorsque l’un de ces deux, Oxlade-Chamberlain, a produit un centre brillant sur la piste depuis la ligne de touche pour que Wijnaldum se dirige vers le bas et s’éloigne d’Oblak une minute avant la pause.

Il s’agissait de son quatrième but en neuf matches de Ligue des champions – dont deux lors du fameux retour 4-0 contre Barcelone en mai – après avoir marqué trois buts en 33 en Premier League pendant cette période.

Le gardien de l’Atletico était de retour au travail en seconde période, sauvant un tir faible de Mohamed Salah, coupant sur son pied gauche, des frappes à bout portant de Mane et Roberto Firmino et une plus loin d’Oxlade-Chamberlain.

Costa a été remplacé par Llorente après avoir échoué à tester Adrian ou à faire l’autre partie de son jeu et à agacer ses adversaires et la meilleure connexion qu’il avait toute la nuit était quand il a démarré un rack de bouteilles d’eau de frustration sur son chemin vers le banc.

Mais alors qu’Oblak donnait une performance dominante devant le Kop, Adrian était moins convaincant après avoir eu la chance de s’échapper après avoir paré le tir de Joao Felix sur le chemin de Correa.

En voyant cette fragilité, Saul Niguez a tenté de lober le gardien de Liverpool de l’intérieur de sa moitié de terrain, mais le ballon a dérivé largement.

La tête de Robertson contre la barre transversale a rétabli l’ordre naturel, avec le coin inswinging d’Alexander-Arnold presque palmisé dans son propre filet par l’Oblak autrement impeccable, qui a ensuite nié Alexander-Arnold et Wijnaldum alors que les arrêts continuaient à venir.

Liverpool a eu recours au spectaculaire pour tenter de battre le Slovène, avec les deux coups de pied de Mane et le coup de poing de Salah.

La tête de Niguez était la dernière touche du temps réglementaire et bien que le ballon ait touché le fond du filet, il était hors-jeu.

Après quatre minutes de prolongation, Firmino, pauvre tout au long de son match, a eu un énorme coup de chance alors que sa tête sur un centre de Wijnaldum, qui en revanche s’est amélioré au fil du temps, a frappé un poteau mais a rebondi directement pour lui sur le côté. -foot à l’intérieur du montant opposé.

Cependant, un coup de pied raté d’Adrian directement à Joao Felix a mené au premier but de Llorente et le remplaçant a trouvé le même coin d’une contre-attaque juste avant l’intervalle et Liverpool, inhabituellement, est sorti avec un gémissement.