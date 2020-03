Le record de Messi qui a battu Vinicius Jr au Real Madrid contre Barcelone | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le triomphe du Real Madrid contre Barcelone a plus de conséquences que le simple leadership.

1 mars 2020 à 17 h 52

Le Real Madrid n’est que sourire, fierté et motivation après avoir battu le FC Barcelone dans le classique espagnol. Mais personne dans ce vestiaire n’a une poitrine aussi gonflée que Vinicius Jr.

Ce n’est pas seulement le but qui a ouvert la voie à la victoire 2-0 contre l’archival, mais la nouvelle marque qui a tant imposé qui laisse Lionel Messi sans aucune validité.

Selon les données de l’OPTA, le Brésilien devient le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans le super classique de l’Espagne au 21e siècle

La source assure que, jusqu’au match de dimanche au Bernabéu, l’Argentin était le plus jeune joueur de l’ère moderne à marquer dans ce duel stellaire, un record qu’il avait établi lors d’un match nul 3-3 au Camp Nou, en mars. 2007

Mais Vinicius a battu cette marque avec à la fois la minute 55 du duel de ce dimanche, puisqu’il a fêté avec 19 ans et 233 jours, ce qui signifie qu’il le fait avec 26 jours de moins que Messi.

Ecrire dans un classique était l’injection de confiance que le Brésilien demandait, très critiquée pour ses problèmes de définition. “J’allais arriver au bon moment. Toni (Kroos) m’a donné une bonne passe, nous le faisons toujours à l’entraînement, aujourd’hui il est sorti et j’ai terminé le but. Je joue dans la meilleure équipe du monde et je veux toujours un passe-temps heureux”, a déclaré le jeune agresseur, même sur le terrain de Bernabéu.

