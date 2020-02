Le Red Star 2006 bloque Virtus Afragola, qui voit Capri s’échapper

AFRAGOLA (NA). Un résultat prestigieux qui laisse un goût amer en bouche entre les rangs des Red Star 2006. Le week-end dernier, les garçons de Scampia ont bloqué le match à l’extérieur Virtus Afragola, qui est venu au défi de deuxième classe dans la Groupe B de première catégorie.

BOTTA ET RÉPONSE EN FINALE

Première mi-temps qui réserve très peu d’émotions, les deux équipes tentent de s’inquiéter de leurs défenses respectives, mais sans chance. Malgré la valeur de l’adversaire, les preuves des invités qui ne sont pas écrasés dans leur propre moitié et repartent avec de bonnes parcelles sont positives. Dans la seconde moitié, le rythme s’accélère, également grâce à la volonté des prétendants sur le terrain d’obtenir le plein butin. Moins de tactique, de fatigue au fil des minutes se fait sentir, les Afragolans conquièrent des mètres de terrain et confirment les bonnes choses déjà vues dans le match contre Capri. Malgré quelques tentatives insidieuses, l’équipe à domicile ne trouve pas le chemin du filet, en effet à 10 ‘de la fin, les invités prennent les devants. Trinchillo avec une belle action personnelle trouve la bonne façon de se coincer dans la surface de réparation, prévue par un défenseur donne une grande opportunité à son équipe. Depuis les onze mètres glaciaires de Formisano, ce n’est pas faux. L’avantage, cependant, dure quelques minutes, étant donné que Virtus Afragola conquiert et transforme également un penalty. Après le même temps disponible, il n’y en a plus assez, la course se termine donc une par une. Le prochain tour verra le Red Star 2006 engagé à l’extérieur contre le Marianum, tandis que les Afragolans accueilleront le redoutable Sporting Barra dans leurs murs amicaux.