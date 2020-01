Le regard de Gênes sur Cagliari: objectif de Castro

Comme le rapporte Tuttosport, Nicola aurait suggéré l’achat du “Pata” Castro pour renforcer votre trocart. la Gênes fait pression sur Cagliari pour amener immédiatement le talent argentin au tribunal du nouvel entraîneur.

Profil du joueur

Castro joue al Cagliari de l’été 2018 où il retrouve Maran (après l’expérience chez Chievo) en tant qu’entraîneur. Avec le club sarde, il collectionne 25 apparitions et 3 buts. De rôle milieu de terrain, sa souplesse lui permet de jouer hors d’un milieu de terrain à 4 ans, en tant que milieu de terrain et milieu de terrain. Il a une bonne technique et ses capacités d’insertion le rendent dangereux en phase offensive.

valeur

Actuellement, la valeur de la classe de talents 89 est de 6 millions d’euros. Cette saison, Castro a marqué 14 matchs avec 3 buts. L’opération n’est pas absolument simple, compte tenu de la difficultés rencontrées par Cagliari lors des derniers matchs de championnat.