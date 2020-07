Le & # 039; règne & # 039; a pris fin! Zidane donne de mauvaises nouvelles à James contre l’Athletic

Ligue d’Espagne

Le «règne» est terminé! Zidane donne de mauvaises nouvelles à James contre l’Athletic

Miguel Machado

04 juillet 2020 à 09h18

Le Colombien n’est pas dans l’équipe pour le match vital de ce dimanche.

James Rodríguez est venu d’être rappelé dans les matchs du Real Madrid après le retour. Il est vrai qu’il n’a pas eu beaucoup de minutes et n’a disputé qu’un match en entrée. Maintenant, le Colombien ne fait pas partie de l’équipe pour le match de dimanche contre l’Athletic.

Les heures précédentes et les jours précédents, James a eu une interaction avec la presse et a montré sa non-conformité pour son non-départ à l’Atlético de Madrid et pour ne pas être bien au club blanc, car il cherche à avoir plus de minutes dans l’équipe merengue.

Compte tenu de cela, Zidane n’a pas posé de problème et n’a pas trouvé de controverse, d’accord avec le Colombien. Désormais, dans ce nouvel engagement, vital pour les blancs, James n’est pas sur la liste et rejoint Varane, blessée, et Eden Hazard, absences majeures sur cette liste.

Souvenons-nous que le Real Madrid est le leader et est 4 points au-dessus de Barcelone. Ce match est essentiel et pourrait définir la Ligue espagnole pour les blancs. Une victoire ravive le club de culé.