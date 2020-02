Le rejet de Man Utd voit l’Atletico Madrid ouvrir des pourparlers de choc pour Ivan Rakitic

Date de publication: Mardi 4 février 2020 12:51

Le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic a eu des entretiens sur un transfert estival surprise à son rival de la Liga, l’Atletico Madrid, selon des informations parues dans les médias espagnols.

La star croate devait quitter le camp de Nou l’été dernier après la capture de Frenkie De Jong, mais a enfoncé ses talons et a résisté à toutes les approches du Blaugrana pour le vendre.

Depuis, Rakitic ne s’est vu offrir que des chances limitées d’impressionner, quelque chose que l’ancienne star de Séville a reconnu sa frustration lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet en novembre.

“Comment puis-je en profiter?”, A-t-il dit lorsqu’on lui a posé des questions sur sa situation. “C’est comme je l’ai dit à plusieurs reprises, comment se sent ma petite fille quand tu lui prends un jouet?

«Elle se sent triste. Eh bien, je ressens la même chose. Ils ont pris ma balle. Je me sens triste.”

En conséquence, Rakitic devait accepter sa situation et chercher à s’éloigner du camp de Nou en janvier, mais, à part un lien avec Manchester United, qui ale désigna de toute évidence comme un partenaire de milieu de terrain parfait pour la nouvelle signature de Brno Fernandes, rien ne se passait.

Il a depuis été suggéré que United avait rejeté une offre de le signer en tant que patron Ole Gunnar Solskjaer souhaitant se concentrer sur le développement de stars avec de futures valeurs de vente, par opposition à la signature de pros plus âgés et expérimentés.

Et c’est ce rapport de rejet de United qui a entraîné des pourparlers ouverts avec Rakitic sur le passage de l’été à l’Atletico, selon le journal espagnol Cadena Ser.

Bien qu’il ne soit pas fait mention des frais de transfert impliqués, le Barça demanderait des frais relativement modestes pour la star de longue date, qui a accumulé 290 apparitions pour le club depuis son arrivée à l’été 2014.

Le joueur a également parlé de sa situation dimanche soir, après avoir connu un départ rare lors de sa victoire 2-1 contre Levante au Camp Nou.

“Il y a eu plusieurs choses que je n’ai pas aimées”, Rakitic a déclaré Diario AS. «Je le dis très clairement.

«Nous savons qu’il y a des gens qui prennent des décisions, mais ici, nous ne devons pas rire ni profiter.

«En fin de compte, la meilleure chose pour le club doit être ce qui est bon. Nous devons accepter de ne pas comprendre certaines choses. Ce n’est pas le moment de parler [my unhappiness],” il a dit. «Je suis heureux d’avoir joué aujourd’hui et tout le monde le sait, vous n’avez pas à rouvrir les choses.

«Tout est déjà arrivé et je dois tourner la page et ne pas trop y penser. Vous devez travailler de la meilleure façon possible car la partie décisive de la saison approche.

«Je veux que mes collègues, techniciens et fans comptent sur moi.»