Le rendez-vous de Boca dans la Copa Libertadores

Une nouvelle édition du Coupe des libérateurs et des détails importants commencent à être connus pour le trophée le plus désiré en Amérique du Sud. Après avoir défini les groupes, les jours, les heures et les lieux où tous les matches de la première phase seront joués ont été annoncés.

La bouche, en plein réarmement après l'arrivée de Riquelme dans la liste d'Ameal-Pergolini qui a remporté les élections, cherchera à lever le trophée que River lui a refusé au cours des deux dernières années.

Le Xeneize fera ses débuts en tant que visiteur à Caracas le 3 mars. Le groupe H qui intègre l'équipe argentine compte également Libertad de Ramón Díaz et une quatrième équipe à définir (G3). Ce rival sera défini comme le vainqueur des croix suivantes: Independiente de Medellín de Colombia vs. Deportivo Táchira du Venezuela et de la Bolivie 3 contre Atlético de Tucumán.

De cette façon, le montage de Boca sera comme ceci:

3/3 à 21h30 avec Caracas au Venezuela

10/3 à 21h30 contre G3 à la Bombonera

18/3 à 21h30 contre Libertad au Paraguay

9/4 à 21h avec visiteur G3

4/21 à 21h contre Libertad dans la Bombonera

7/5 ailes à 21h30 avec Caracas à La Bombonera