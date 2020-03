Le report de l’Euro 2020 est une bonne nouvelle pour Manchester United

L’UEFA devrait annoncer aujourd’hui que l’Euro 2020 sera reporté à 2021, mais qu’est-ce que cela signifie pour Manchester United?

D’abord et avant tout, c’est le signe le plus clair à ce jour que tout sera fait pour achever cette saison plutôt que de la déclarer nulle et non avenue.

S’il était déclaré nul et non avenu, United serait de retour en Ligue Europa au début de 2020/21.

United occupe actuellement la cinquième place de la Premier League, ce qui, en raison de l’interdiction de Manchester City en UEFA, signifie qu’ils se qualifieraient pour la Ligue des champions la saison prochaine. Si la saison était annulée mais City toujours interdite la saison prochaine, ce serait Arsenal, pas United, qui prendrait sa place, car ce sont les Gunners qui ont terminé cinquième du dernier mandat.

Faiure de se qualifier pour la Ligue des Champions aura des ramifications massives pour les Red Devils. Cela entraînerait une perte d’environ 75 millions de livres sterling pour United, ce qui affecterait à son tour le budget de transfert et rendrait également beaucoup plus difficile de convaincre des cibles de transfert telles que Jadon Sancho de rejoindre le club.

Il est donc extrêmement important pour United que la saison de Premier League puisse se terminer.

Il est également important que la Ligue Europa puisse également être achevée et le report de l’euro devrait également rendre cela beaucoup plus réaliste. Les Red Devils ont presque certainement atteint les quarts de finale après leur victoire 5-0 au match aller contre le LASK en Autriche. Gagner la compétition fournirait une autre voie vers la Ligue des champions l’année prochaine et même atteindre la finale fournirait beaucoup de revenus supplémentaires au club.

La fin de la saison pourrait également être extrêmement importante pour le manager Ole Gunnar Solskjaer. Si cette saison se terminait aujourd’hui, le vice-président exécutif Ed Woodward aurait une décision difficile à prendre quant à savoir si rester avec Solskjaer ou le remplacer par l’ancien directeur des Spurs, Mauricio Pochettino.

La possibilité de prolonger la saison en juin et juillet donnerait à Solskjaer plus d’occasions de prouver sa valeur, avec une finition solide garantissant potentiellement son avenir à Manchester United.

Si le report de l’Euro signifie que cette saison peut être terminée plus tard, cela laisse également plus de temps à United pour remettre Paul Pogba et Marcus Rashford en forme, ce qui serait un formidable coup de pouce à la reprise du football. Cela signifierait également que la FA Cup pourrait être achevée, permettant aux Reds de viser un doublé de coupe.

Pour Manchester United, le report de l’Euro 2020 est donc une excellente nouvelle tant qu’il signifie que la saison en cours peut être terminée. Selon The Times, «Lars-Christer Olsson, président de l’organe commun des principaux clubs européens, a insisté hier sur le fait que les ligues à travers le continent doivent être terminées» et que «le report de l’Euro 2020 encouragera cette possibilité».

Le directeur général de l’Association des footballeurs professionnels, Gordon Taylor, a également déclaré: «Si les euros sont reportés, cela donne une certaine souplesse… L’objectif devrait être de terminer la saison, sinon il est injuste pour les clubs proches de la promotion et pour se qualifier pour l’Europe, sans parler de gagner la Premier League.

Il semble donc qu’il y ait enfin de bonnes nouvelles à venir pour United aujourd’hui au cours de cette crise mondiale sans précédent.

