“Le report européen sera un avantage pour l’équipe nationale”

Roberto Mancini, commissaire technique de la Équipe nationale italienne, était l’invité de Sky Sport, où il a évoqué ce moment de pause forcée dans une perspective bleue, les yeux déjà projetés sur le Championnat d’Europe 2021.

Ce sont ses mots: «Personne n’aurait voulu ce changement, pour les raisons mais surtout parce qu’il y a tellement de victimes et à quel point le football devrait être correct doit être mis en arrière-plan. Nous exprimons déjà un bon match mais nous sommes une jeune équipe nationale, et je pense que le report du Championnat d’Europe à 2021, centré uniquement sur le football, peut nous aider à progresser encore de ce point de vue, en mûrissant toujours avec le contentieux des matches importants “.

Et il ajoute: «De quoi aurait besoin notre personnel? Je dois dire que nous nous débrouillons très bien dans presque tous les départements, peut-être que seul un jeune pourboire serait nécessaire derrière Immobile et Belotti. J’espère dans la croissance d’Esposito et de Kean. La reprise de Zaniolo est certainement une note positive, et nous espérons qu’il pourra mieux récupérer. Balotelli? La qualité seule ne suffit pas. “