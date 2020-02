Le représentant d’Allegri dément les rumeurs

Giovanni Branchini, le représentant de l’entraîneur italien Massimiliano AllegriIl a parlé des rumeurs qui pourraient le placer à la Juventus ou à Milan. Il a assuré qu’il n’y avait eu aucun contact, et qu’Allegri préfère être sur un banc loin de l’Italie.

17/02/2020 à 19:37

CET

Alex Carazo

Branchini a assisté aux microphones de Gr Parliament, une station de radio italienne, pour nier les informations concernant ses représentants. “Il n’y a que des spéculations, il n’y a pas eu de contacts”Il l’a affirmé. Pour le représentant d’Allegri, ce sont absolument des hypothèses à rejeter.

Sur le possible retour sur les bancs, il a déclaré: “Son congé sabbatique va bien. Je le vois dans le conditions correctes de qui recharge les batteries et se prépare pour une nouvelle aventure. O?? Cela devrait l’évaluer. Je pense qu’il préfère aller à l’étranger, mais il n’y a pas de négociations ou d’accords et il attendra de voir quels clubs ils ont l’intention de changer. “

Les anciens Sassuolo, Cagliari, Milan et Juventus ont arrêté de s’entraîner une fois terminé la saison dernière. Après avoir remporté 5 titres consécutifs de série A, entre autres titres nationaux et atteint deux finales de Ligue des champions, Allegri a décidé de quitter le banc de «La Vecchia Signora». Depuis lors, tout au long de cette saison, cela a sonné pour les bancs des clubs qui ont décidé de changer d’entraîneur, comme le FC Barcelone, ou qui n’obtiennent pas leurs meilleurs résultats, comme Manchester United.