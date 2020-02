Le résultat contre Man Utd ne sera pas déterminant pour Everton – Ancelotti

Date de publication: samedi 29 février 2020 1:36

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, ne pense pas que le résultat de dimanche contre Manchester United sera décisif dans son défi pour le football européen.

Les Toffees n’ont que cinq points de retard sur leurs adversaires, qui ont commencé le week-end à la cinquième place, après une série de 17 points en neuf matches de championnat.

Lorsque l’italien a pris en charge Everton Le lendemain de Noël, au début de cette manche, le football européen semblait un rêve lointain car le manager du gardien Duncan Ferguson venait juste de hisser le côté hors de la zone de relégation après un terrible passage sous Marco Silva.

Maintenant, cependant, la perspective est tangible et, telle a été la reprise de leur forme, Ancelotti ne voit pas le match contre un United rajeuni comme un frein à leurs ambitions.

“Je pense que le combat pour l’Europe est toujours ouvert et il sera ouvert après le match contre United”, a déclaré l’Italien, dont l’équipe est invaincue à six à domicile en championnat et qui a remporté quatre de ses sept derniers matchs contre United à Goodison, dont une victoire 4-0 la saison dernière.

“Ça n’a pas d’importance. Gagner contre United sera important pour notre confiance et notre position dans le tableau.

«Manchester United est une équipe solide dans un bon moment mais… notre maison (Goodison Park) est importante.

“Cela nous donne plus de confiance et nous pouvons jouer avec plus de confiance.”