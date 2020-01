Le retour d’Iago Falque à Gênes est officiel

Iago Falque est, encore une fois, un joueur de la Gênes. L’Espagnol maintenant ex turin il est revenu en Ligurie avec la formule du prêt avec droit de rachat.

La classe des années 90, comme annonce le site officiel du club rossoblù, a choisi le maillot numéro 10.

Ci-dessous, le communiqué de presse officiel.

“Le Genoa Cricket and Football Club annonce avoir défini avec Torino Fc, à titre provisoire avec le droit d’option pour le rachat final, l’acquisition des droits sportifs de l’attaquant Iago Falque (Vigo, Espagne, 04/01/90 ). Le joueur avait joué à rossoblù lors de la saison 2014/15 (32 apparitions en Serie A Tim et 13 buts) et a déjà commencé l’activité avec ses compagnons, réalisant les premiers entraînements sous la direction du staff technique. Il a choisi de porter la chemise n ° 10.

Retour à Gênes pour Iago Falque, qui a grandi au galop de Barcelone avant de s’installer en Italie, où il portait les maillots de Bari, de la Juventus puis, à un niveau professionnel, Gênes, Rome et Turin. Avec les Espagnols des moins de 17 ans, il a remporté une Coupe du monde et un Championnat d’Europe. Villarreal B, Tottenham, Southampton et Almeria les autres équipes qui ont caractérisé la carrière. Rapide et technique, gaucher, équipé de dribble. Un répertoire de qualité a explosé avec un coup sous la lanterne, une des intuitions heureuses du scoutisme rossoblù. A l’extérieur, deuxième attaquant, milieu de terrain offensif. Au fil des ans, la capacité de jouer plusieurs rôles a élargi leur portée. ”