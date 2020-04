Le retour du football ne fera que remonter le moral d’une minorité …

Apparemment, il y a des gens au gouvernement qui pensent que le retour du football à la télévision, même s’il se joue à huis clos, serait vraiment bon pour le moral du public. Compte tenu de leur forme sur de telles questions, je soupçonne qu’elles signifient vraiment que cela peut éloigner l’esprit de certaines personnes de leurs échecs fatals, mais néanmoins, c’est une opinion qui existe depuis quelques semaines maintenant.

De toute évidence, pour un match ou deux, la nouveauté de tout cela pourrait être gênant. Des jeux à boire commenceront, abattant un coup pour chaque «f * ck» entendu, trois pour chaque «c * nt» et cinq pour chaque «f * cking c * nt» qui résonne dans les stades sombres et silencieux. Mais dans notre cœur, nous savons que ce faux football sera un divertissement sans effusion de sang et ne fait que parler à cause de ces mots les plus sales de cinq lettres: l’argent.

Le gouvernement veut récupérer le football; moral et impôt £££.

Le football veut revenir; TV £££.

La télévision veut récupérer le football; abonnement £££.

Mais le football ne doit pas revenir tant qu’il n’est pas vraiment sûr.

Avec le jeu en état de nécrose financière (même si, maintenant encore, il parvient à brouiller des sommes d’argent irréalisables dans de nombreux comptes bancaires de joueurs, alors que leurs agents criant contre les baisses de salaires résonnent dans les salles de marbre de la cupidité), il y a une panique palpable alors que le jeu dérive en aval vers la cascade rugissante de l’oubli. .

Mais cela va-t-il réellement égayer la nation ou rassasier un peu de désir sportif? Après tout, nous aimons un peu le kicky-kicky. La chose à comprendre à ce sujet est quelque chose qui est contraire à notre croyance par défaut: le football n’est pas très populaire. C’est de loin le sport le plus populaire, et ses marques – en particulier la Premier League – ont une portée et une reconnaissance, mais si vous additionnez le nombre de personnes qui regardent le football en personne ou à la télévision au cours d’une semaine, c’est un petit pourcentage de la population. La grande majorité du Royaume-Uni se soucie peu ou rien du football. Ils regarderont un grand événement ponctuel comme une demi-finale de la Coupe du monde, mais préfèrent griffer les yeux avec une cuillère plutôt que de passer par Southampton contre Newcastle United.

Méfiez-vous lorsque vous lisez de la propagande qui totalise toutes les présences et déclare que 13,6 millions de personnes sont allées à un match de Premier League en 2017, par exemple. Il s’agit d’un chiffre agrégé, pas du nombre réel de personnes. L’agrégat comptera, en particulier avec le football, la même personne plusieurs fois. Il est difficile de savoir combien de personnes différentes se sont rendues aux matchs d’une saison pour des raisons pratiques, mais ce serait la véritable mesure de la popularité du football.

Comme je l’ai écrit à plusieurs reprises et dans mon livre Pouvons-nous récupérer notre ballon de football?, Les chiffres d’écoute de la télévision sont tout aussi opaques comme mesure de la popularité du football. Encore une fois, il est important de se méfier de la propagande. La Premier League nous dit que 70% de la population a regardé la Premier League en 2018/19 sur Sky, BTSport et MOTD. Dans un pays de plus de 66 millions d’habitants, c’est 46 millions. Cela est censé sembler impressionnant et prouver sa popularité. Mais «surveillé» est le mot significatif et glissant dans cette déclaration.

Dans la recherche télévisée, «regardé» signifie quelqu’un qui a vu trois minutes consécutives d’un programme. 46 millions de personnes qui regardent au moins trois minutes de football sur neuf mois sont nettement moins impressionnantes. Je ne regarde pas EastEnders mais j’ai vu cinq minutes une fois au cours des 12 derniers mois, donc je suis un téléspectateur et ces cinq minutes sont transformées en un intérêt que je n’ai pas. Mon partenaire est, de la même manière, un téléspectateur de la Premier League car elle a regardé cinq minutes d’un match à Noël, mais n’a aucun intérêt pour le jeu. Plutôt l’inverse.

Ainsi, même les chiffres d’écoute quotidiens doivent être vus dans ce contexte. Si un jeu compte un million de téléspectateurs, c’est une moyenne; en réalité, il pourrait y avoir quelque chose d’un minimum de 600k à un maximum de 1,4 million alors que les gens dériver et sortir de regarder. Et encore une fois, comme il vous suffit de voir trois minutes pour être comptées, de nombreuses personnes fondamentalement désintéressées sont dans ces chiffres.

Les chiffres d’écoute de MOTD le samedi soir sont généralement de 3 à 4 millions de personnes, Sky de 500 000 à 2 millions pour un jeu en direct, BTSport de moins de 200 000 à 750 000, mais nous ne pouvons pas simplement les additionner et toucher un public intéressé. Beaucoup regarderont toutes les émissions de football ou la plupart d’entre elles et seront donc comptés à maintes reprises. Et si nous essayons d’évaluer les degrés d’intérêt, c’est encore plus nébuleux. Certains regardent attentivement tout le jeu, d’autres somnolent de temps en temps.

De toute évidence, la télévision payante supprime radicalement le public et elle a également réduit l’intérêt pour le football en soi, en privatisant l’accès. Prenons donc la couverture des matchs de la Coupe par MOTD comme référence. Un gros match entre deux grands clubs débarquera généralement environ huit millions pour la BBC. Son audience a été beaucoup plus importante pour d’énormes matchs comme la demi-finale de la Coupe du monde féminine d’Angleterre, mais ce sont des valeurs aberrantes, du moins pour le moment. Sur ces huit millions, un nombre important seront des téléspectateurs occasionnels pour qui le football est peu important.

Environ un million de personnes assistent à un match au cours d’une semaine, mais elles seront probablement comptabilisées dans le nombre de téléspectateurs.

Compte tenu de tout cela, s’il y a six millions de fans de football hardcore au Royaume-Uni, je serais surpris. Donc environ 10% de la population.

Ainsi, si le football revient à la télévision sous la nouvelle forme perverse proposée, la vérité est que même un sur dix du pays ne s’en souciera pas du tout. L’idée que le moral de la nation bloquée sera élevé est absurde. Plus probablement, cela scandalera et déprimera la plupart du public (et de nombreux fans dévoués) alors qu’ils voient le football se consacrer à ses activités amorales, axées sur Mammon et obsédées par lui-même dans un vide moral de sa propre fabrication, tandis que la mort et la détresse imprègnent la terre. .

C’est ce qu’ils veulent? Ou ne s’en soucient-ils pas?

John Nicholson