“Le retour du football posera un risque élevé de blessure”

Nous avons discuté avec l’entraîneur physique espagnol Félix Fernandez Cao, un habitué de l’équipe technique chilienne Manuel Pellegrini, afin qu’il nous explique un peu ce que signifie cette pause footballistique dans la section physique des joueurs.

Cela fait plus de deux semaines sans football dans la grande majorité des ligues majeures du monde et la question est: quand verrons-nous le ballon rouler à nouveau?

Le retour de la compétition dans sa phase finale laisse également de nombreuses inconnues ouvertes, comme savoir comment les joueurs arriveront après si longtemps restés inactifs, du moins au niveau compétitif.

Pour comprendre un peu plus ce que ce frein physique peut signifier pour les footballeurs professionnels, nous avons discuté avec un entraîneur de football d’élite: Félix Fernández Cao. Ancien membre de l’équipe de Manuel Pellegrini à West Ham de Premier League.

Salut Félix. Il y a déjà plusieurs semaines de pause et l’incertitude de ne pas savoir quand le football reviendra. Comment une telle situation affecte-t-elle physiquement les joueurs de football?

Eh bien, c’est difficile à dire car cela dépend beaucoup du contexte. Chez les joueurs professionnels on parle d’une grande perte surtout dans les questions technico-tactiques mais cette pause, même s’ils s’entraînent à domicile, affecte également conditionnellement…

Qu’entendez-vous par niveau conditionnel?

Les professionnels sont des joueurs avec une résistance ou une force de base qu’ils vont maintenir à l’entraînement à domicile. Cependant, ces points forts, les adaptations acquises tout au long de la saison, vont être perdus et l’objectif, bien sûr, est d’essayer de minimiser ces pertes.

Pourquoi la section conditionnelle est-elle si importante?

Parce que vraiment, aujourd’hui, c’est la seule chose que nous pouvons contrôler. Les joueurs ne peuvent pas s’entraîner en groupe, donc ce sont leurs conditions physiques que nous pouvons essayer d’améliorer avec un entraînement à la maison et individuellement, c’est donc le point de base dans une situation comme la situation actuelle.

Dans quelle mesure le régime alimentaire influence-t-il les joueurs aux dates actuelles?

Eh bien, nous parlons d’un facteur de risque important. Prendre du poids au cours de ces semaines signifierait que les joueurs devraient le perdre une fois la compétition revenue et, avec les matchs et les buts, personne ne peut vous attendre …

Comment voyez-vous la possibilité de terminer les ligues avec des matchs tous les trois jours?

D’un point de vue médical, c’est une chose dangereuse. Je pense qu’une période minimale de 10-15 jours de pré-saison serait nécessaire pour que les équipes aient une période d’adaptation, sinon le risque de blessure augmente.

Pourquoi pensez-vous que vous ne pensez pas à l’aspect médical?

Au final, ce sont les gens qui organisent le football qui prennent ce genre de décisions, et l’aspect économique y règne toujours. Au final, les instances techniques devront voir une autre manière de faire face à la situation avec une plus grande rotation de leurs joueurs, par exemple.

Parler du travail d’un entraîneur physique: qu’essayez-vous d’accomplir dans des moments comme celui-ci?

Eh bien, au final, les gens de mon monde dans les clubs de football doivent chercher 3 aspects: Essayez de ne pas perdre le niveau conditionnel mentionné, ou du moins le moins possible. Profitez également de cette pause pour récupérer des joueurs blessés et, pourquoi pas, affiner certaines faiblesses qu’un joueur peut avoir et qui, en raison du rythme d’une saison, ne peuvent pas être atteintes.

Cette préparation est-elle générale ou individualisée avec chaque joueur?

Bien sûr, c’est très spécifique. Chaque routine d’entraînement dans une équipe de football part des caractéristiques sportives de chaque joueur. Pour vous donner un exemple: vous ne pouvez pas «exploiter» un footballeur diesel ou travailler de la même manière qu’un profil plus explosif. En fin de compte, vous travaillez avec des formations individuelles pour améliorer leurs forces et limiter autant que possible leurs faiblesses.